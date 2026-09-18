日職／軟銀監督證實徐若熙本季先轉後援 「台灣至寶」助拳爭日本一

效力軟銀鷹隊的台灣投手徐若熙，確定將先以牛棚角色回歸，監督小久保裕紀證實這項安排，今年球季先讓他以長中繼角色為球隊貢獻，明年再回到先發輪值。

徐若熙7月中進行椎間盤手術處理腰部不適問題，近期已在二軍出賽，朝回歸前線努力。

軟銀已經完成太平洋聯盟3連霸，下一步放眼季後賽，小久保今天談到徐若熙的後續規畫時透露，徐若熙會在恢復後安排下一次登板，「總之今年到季後賽結束前，都會擔任後援，明年再讓他回到先發。」他也提到，不排除讓徐若熙擔任長中繼，「1場投2局也是選項。」

體育報知報導中提到，「軟銀將納入這位傷癒復出的台灣至寶，全力爭奪日本一榮耀。」