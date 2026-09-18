快訊

低迷選情更難救？謝典霖父子涉賄選被押 王惠美與魏平政異口同聲4字回應

整理包／勞工成家育兒福利一次看！從結婚、懷孕到養小孩 能請哪些假、領多少錢？

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／軟銀監督證實徐若熙本季先轉後援 「台灣至寶」助拳爭日本一

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
軟銀監督小久保裕紀證實，剛動完腰部手術的徐若熙本季回歸後將先以長中繼或牛棚角色出賽。 聯合報系資料照
軟銀監督小久保裕紀證實，剛動完腰部手術的徐若熙本季回歸後將先以長中繼或牛棚角色出賽。 聯合報系資料照

2026名古屋亞運

效力軟銀鷹隊的台灣投手徐若熙，確定將先以牛棚角色回歸，監督小久保裕紀證實這項安排，今年球季先讓他以長中繼角色為球隊貢獻，明年再回到先發輪值。

徐若熙7月中進行椎間盤手術處理腰部不適問題，近期已在二軍出賽，朝回歸前線努力。

軟銀已經完成太平洋聯盟3連霸，下一步放眼季後賽，小久保今天談到徐若熙的後續規畫時透露，徐若熙會在恢復後安排下一次登板，「總之今年到季後賽結束前，都會擔任後援，明年再讓他回到先發。」他也提到，不排除讓徐若熙擔任長中繼，「1場投2局也是選項。」

體育報知報導中提到，「軟銀將納入這位傷癒復出的台灣至寶，全力爭奪日本一榮耀。」

徐若熙 軟銀 後援

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日職／被點名軟銀季後賽戰力 徐若熙：先發、後援都會做好準備

日職／軟銀9連勝稱霸太平洋聯盟 移轉福岡後首度3連霸

MLB／未必先發！道奇拋朗希「轉牛棚」可能 盼複製去年季後賽神招

日職／小笠原慎之介成巨人先發救世主 球迷真心換絕情又一例

相關新聞

日職／軟銀監督證實徐若熙本季先轉後援 「台灣至寶」助拳爭日本一

效力軟銀鷹隊的台灣投手徐若熙，確定將先以牛棚角色回歸，監督小久保裕紀證實這項安排，今年球季先讓他以長中繼角色為球隊貢獻，明年再回到先發輪值。

6隊球星集結！ 官方授權《2026中職王牌GO!》雙平台熱血開打

官方授權《2026中職王牌GO!》登上台灣雙平台，集結6隊球星，主打自動比賽、放置養成與策略組陣，登入10天可領3,300張招募券。

中職／悍將寵愛天使主題日來了！Fubon Angels全員連3天華麗集結

富邦悍將隊本季壓軸主題日「浪LIVE寵愛天使」，將於9月26日至28日一連三天在新莊棒球場登場，Fubon Angels將全員華麗集結，帶來一系列的活動，賽後更有精彩演出及備受期待的「寵愛天使賽後見面簽名會」，一起在悍將拚戰的關鍵時刻，進場跟著天使們為悍將應援。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。