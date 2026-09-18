6隊球星集結！ 官方授權《2026中職王牌GO!》雙平台熱血開打

獲中華職棒（CPBL）官方授權，HAEGIN（代表：이영일）旗下放置型棒球手遊《2026中職王牌GO!》即日起正式登上台灣App Store及Google Play雙平台。遊戲收錄中職球團及真實球員資料，結合自動比賽、放置養成、球員蒐集、策略陣容及多元賽事等玩法，帶來兼具養成與策略的棒球遊戲體驗。為慶祝正式上市，官方同步推出「開服嘉年華」、「14日旅程」等系列活動，連續登入10天可獲得總計3,300張球員招募券，完成全部簽到再領「隊史球星球團選擇箱」，多項開服好禮助陣球隊成長。

HAEGIN過去透過《全壘衝突》、《超級棒球聯盟》等作品累積棒球遊戲開發經驗，此次將遊戲舞台延伸至中華職棒，透過CPBL官方授權，完整呈現台灣球迷熟悉的球團及真實球員資料。玩家可在遊戲中招募喜愛的中職球員，集結球星共同出賽。

五大玩法輕鬆養成 打造專屬王牌球隊

開服活動送出3,300張招募券與隊史球星球團選擇箱。圖／智冠科技提供

《2026中職王牌GO!》導入「自動比賽」與「放置養成」機制，降低傳統棒球遊戲的操作負擔。即使離線期間，玩家也能持續累積遊戲幣與養成資源，利用零碎時間培育球員、提升球隊實力。

玩家可依照不同守備位置蒐集中職球員，並根據球員能力與戰術需求調整出賽陣容，透過不同球員搭配，打造符合個人策略的球隊組合。遊戲另規劃多元競賽模式，玩家可率領培育完成的球隊出戰，並依據對戰情況靈活調整球員配置與出賽策略。

開服好禮接力放送 粉絲團里程碑同步開跑

迎接遊戲正式上市，「開服嘉年華」與「14日旅程」同步登場。「開服嘉年華」祭出連續登入獎勵，玩家登入滿10天可累計獲得3,300張球員招募券，另有球衣兌換券、今日球員券等多項好禮，完成全部簽到更可獲得「隊史球星球團選擇箱」，強化球隊陣容。「14日旅程」則透過完成指定任務，提供寶石、裝備抽取券、球隊卡組及球團設施成長材料等豐富資源，協助玩家加速培育球員。

此外，先前完成事前預約的玩家亦可領取「卡冊球員招募券（隊史球星）」、2,026顆寶石及球員招募券等回饋，遊戲內另推出「中秋兌換任務活動」及「亞洲慶典遊玩活動」。官方粉絲團同步舉辦「開服里程碑活動」，粉絲人數達1,000人、5,000人及10,000人時，將依序解鎖200張、1,000張及2,026張球員招募券，號召玩家集結同好，共同衝刺人氣里程碑。

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