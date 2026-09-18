中職／悍將寵愛天使主題日來了！Fubon Angels全員連3天華麗集結

富邦悍將隊本季壓軸主題日「浪LIVE寵愛天使」，將於9月26日至28日一連三天在新莊棒球場登場，Fubon Angels將全員華麗集結，帶來一系列的活動，賽後更有精彩演出及備受期待的「寵愛天使賽後見面簽名會」，一起在悍將拚戰的關鍵時刻，進場跟著天使們為悍將應援。

主題日三天球團準備貼心進場贈品，內野進場全區即可憑體驗卡兌換「心動證件照貼紙包」每包9入（依每日簽名會出席女孩發送），讓大家一次集齊女孩們最甜美的特寫身影；另外還有品牌好禮卡迪那 / 可樂果人氣零食包，每日發送不同熱門口味以及香醇濃郁的阿華田，品牌好禮每日數量有限、隨機發送、送完為止；球迷請於進場贈品帳篷出示活動體驗卡兌換，每人每卡限領一份。

新莊球場二樓場外平台也規畫豐富好玩的周邊活動和拍照體驗區，可在Fubon Angels限定拍照體驗區的專屬拍照造景留下紀念合影，還有「限定手機桌布」等你現場來下載，將心動瞬間永久珍藏，另外只要參與「心動排球」闖關成功，即有機會獲得「夢幻鏡界隨身小圓鏡（盲包）」一個；「天使悄悄話」在攤位心中許下給女孩的祝福，即可抽取「天使悄悄話透卡（盲包）」一張（贈品每日數量有限，隨機發送、送完為止。）

26日將由「浪LIVE 主播」擔任開球嘉賓；27 日及28日則由最受歡迎的「Fubon Angels」親自登上投手丘，帶來心動指數破表的驚喜開球。賽後舞台更是重頭戲，連續三天比賽結束後，Fubon Angels帶來不同風格的特別演出，26日「夏日酷辣・熱力星夜」、27日「夏日幻夜・星海奇遇」、28日「夏日初戀・浪花甜心」，每日結合不同風格與精彩演出內容，展現女孩們多變的舞台魅力，帶給悍將家人們最難忘的回憶。

賽後演出後舉辦「寵愛天使 賽後見面簽名會」，每天將有9位出席女孩與球迷近距離互動簽名。每場次僅限量100個名額，本活動採實名制售票，售價5200元，除了參與簽名會資格外，參加者還可獲得女孩影像紀念棒球一個（ 當日出席Fubon Angels隨機出貨）、大型應援巾一個（ 當日出席Fubon Angels隨機出貨）、應援圓筒包一個及夏日搖搖包吊飾一個的限定豐富好禮，活動資格將於9月22日在富邦悍將官方售票網正式開賣，更多活動詳情，請鎖定富邦悍將官方粉絲專頁公告。