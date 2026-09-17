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中職／中信兄弟攜手駐台北韓國代表部 「韓國文化交流主題日」精彩

聯合報／ 即時報導
本次韓國文化交流主題日的亮點之一，是包括來自韓國職棒SSG Landers啦啦隊的李沿珍、李智圓、許秀美與鄭雪兒等特別跨海來台，攜手Passion Sisters韓籍成員邊荷律、金渡兒、JJUBI及李丹妃同台演出。圖／中信育樂提供
本次韓國文化交流主題日的亮點之一，是包括來自韓國職棒SSG Landers啦啦隊的李沿珍、李智圓、許秀美與鄭雪兒等特別跨海來台，攜手Passion Sisters韓籍成員邊荷律、金渡兒、JJUBI及李丹妃同台演出。圖／中信育樂提供

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中信兄弟今天（17日）攜手駐台北韓國代表部，於台北大巨蛋盛大舉辦「韓國文化交流主題日」，結合棒球、韓流娛樂、美食與觀光等多元元素，從台韓啦啦隊夢幻合體、人氣女團成員許念慈Nien精彩演出，到世界級跆拳道示範團震撼登場，為現場球迷帶來一場集視覺、聽覺與味覺饗宴於一身的韓流盛會。

駐台北韓國代表部代表黃載皓在球迷掌聲中完成精彩開球，正式揭開韓國文化交流主題日序幕，象徵台韓體育與文化交流持續深化。除了各式道地韓國街頭攤位美食外，現場亦準備台灣招牌珍珠奶茶，透過美食展現兩國文化特色，讓球迷在觀賽之餘也能感受濃厚的交流氛圍。

黃載皓表示，感謝中信育樂的大力支持，也感謝所有參與活動的表演嘉賓與熱情球迷，共同促成本次活動圓滿成功。黃載皓指出，韓國職棒雖然發展較台灣更早，但台灣球迷展現出的熱情與支持卻令人印象深刻，未來希望持續舉辦類似交流活動，並期待能有機會促成韓國職棒球隊來台交流，共同推動台韓棒球文化的深化發展。

本次來自韓國職棒SSG Landers啦啦隊的李沿珍、李智圓、許秀美與鄭雪兒亦特別跨海來台，攜手Passion Sisters韓籍成員邊荷律、金渡兒、JJUBI及李丹妃同台演出。八位女孩以整齊劃一的舞蹈與充滿活力的表演炒熱全場氣氛，引發球迷熱烈歡呼，讓台北大巨蛋瞬間化身最熱血的韓流舞台。

台灣棒球素有「國球」美譽，近年來在國際賽事屢創佳績，持續於世界舞台發光發熱。中信兄弟也持續積極推動國際交流合作，尤其日、韓職業棒球發展較台灣早，除積極安排彼此交流，希望透過體育互動，讓更台灣球員獲取更多國際經驗，也為未來兩項在台灣舉辦的國際重要棒球賽事包含世界12強及奧運最終資格賽等做準備。

中信育樂董事長陳國恩表示，很高興能以棒球作為交流平台。韓國軟實力在全球具有高度影響力，此次攜手駐台北韓國代表部，透過觀光、美食、娛樂與啦啦隊文化等面向，讓球迷再次感受韓流的獨特魅力，也為球迷創造更豐富多元的觀賽體驗。外交部次長吳志中及運動部次長黃啟煌亦受邀共襄盛舉，見證這場別具意義的活動。同時，藉由此次活動，也讓韓國代表、貴賓們親身感受台灣球迷的熱情與魅力。

陳國恩進一步表示，年初中信兄弟亦邀請韓國傳奇球星李大浩來台擔任客座教練，期盼未來能持續透過體育與文化交流，促進亞洲各國民間與產官界互動合作。

中信育樂董事長陳國恩（右）表示，感謝駐台北韓國代表部代表黃載皓（左）開球，此次攜手駐台北韓國代表部，透過棒球、觀光、美食、娛樂與啦啦隊等面向，讓球迷再次感受韓流的獨特魅力，為球迷創造更豐富多元的觀賽體驗。圖／中信育樂提供
中信育樂董事長陳國恩（右）表示，感謝駐台北韓國代表部代表黃載皓（左）開球，此次攜手駐台北韓國代表部，透過棒球、觀光、美食、娛樂與啦啦隊等面向，讓球迷再次感受韓流的獨特魅力，為球迷創造更豐富多元的觀賽體驗。圖／中信育樂提供

韓國人氣女團台灣成員許念慈Nien也在現場帶來精彩演出。圖／中信育樂提供
韓國人氣女團台灣成員許念慈Nien也在現場帶來精彩演出。圖／中信育樂提供

中信兄弟攜手駐台北韓國代表部，17日在台北大巨蛋舉辦「韓國文化交流主題日」，駐台北韓國代表部黃載皓代表（右二）在球迷掌聲中完成精彩開球，揭開韓國文化交流主題日序幕。圖／中信育樂提供
中信兄弟攜手駐台北韓國代表部，17日在台北大巨蛋舉辦「韓國文化交流主題日」，駐台北韓國代表部黃載皓代表（右二）在球迷掌聲中完成精彩開球，揭開韓國文化交流主題日序幕。圖／中信育樂提供

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