中職／兄弟把握陳傑憲失誤重返龍頭 平野惠一：那球不好守

統一7-ELEVEn獅隊陳傑憲的一次意外失誤，讓中信兄弟隊點燃反攻火苗、單局得到3分，最終以4比2贏球取得4連勝，重返中華職棒下半季第1，不過總教練平野惠一認為那一球不好守。

兄弟投手伍立辰繳出6局被敲5支安打、失2分的優質先發，失分出現在第1、第6局；兄弟打線在5局下先靠岳東華、岳政華、張仁瑋3支安打攻下1分，將比數扳平。

6局下面對1比2落後，1出局滿壘情況下，高宇杰敲出左外野飛球，獅隊外野手陳傑憲衝刺到位，球卻從手套中彈出形成失誤，讓兄弟追平比數，後續再靠連續觸身球與保送，擠回2分逆轉戰局。

兄弟總教練平野惠一賽後接受訪問時表示，高宇杰那一球打得很漂亮，而陳傑憲的反應其實非常出色，不過自己也跟打擊教練後藤駿太討論，左外野遇到這樣路徑的飛球很難守備，也思考如果自己遇到該如何處理，若是腳程、反應慢一點的選手，也許反而不會發生這樣的狀況。

不過平野惠一也點出自家外野今天也有1個瑕疵、1個失誤，分別出現在第1局、第9局，「一樣要求大家要繃緊神經。」其中9局上失誤發生在近期未出賽的外野手宋晟睿身上，「以他的標準，希望可以更確實處理好。一陣子沒在一軍比賽可能有影響，最後沒有掉分是不幸中的大幸，既然自己說了想上場，如果沒有拿出扎實的表現會很困擾的。」