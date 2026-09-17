中職／伍立辰助兄弟超越猿隊登頂 陳傑憲關鍵失誤成為獅隊致命傷

中信兄弟隊今天在台北大巨蛋迎戰統一獅隊，6局下靠獅隊左外野手陳傑憲失誤，這半局攻下3分逆轉戰局，終場以4：2獲勝，下半季排名躍居榜首，領先樂天桃猿隊半場勝差。

兩隊打完前5局1：1平手，獅隊6局上靠張皓崴保送，陳傑憲、林子豪連續安打攻下1分，以2：1超前比數；兄弟6局下1出局攻占滿壘，高宇杰揮出左外野高飛球，陳傑憲接球發生失誤，接著張士綸觸身球、張仁瑋再獲保送，兄弟追加兩分，一路領先到比賽結束。

兄弟先發投手伍立辰投6局，被揮出5支安打、出現3次保送，失兩分拿下本季第4勝，優質表現獲選單場MVP。

王鏡銘6局下登板接替先發投手林詔恩，面對3人次出現兩次保送，失兩分非自責，未完成出局數吞下本季首敗。

兄弟賽前落後猿隊半場勝差，由於猿隊在新莊球場0：1不敵富邦悍將隊，兩隊下半季排名互換，猿隊掉到第2，獅隊仍是第3，落後兄弟1.5場勝差，下半季王座之爭十分激烈。