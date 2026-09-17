中職／江國豪屠猿就是有一套 本季對戰17局未失分奪兩勝

富邦悍將隊投手江國豪再展屠猿功力，今天對樂天桃猿隊先發6局無失分，奪下本季第4勝，也讓猿隊下半季排名掉到第2，他說：「近幾年對戰較多，尤其是季末，對他們了解比較透徹。」

悍將今天動用4名投手，只被揮出4支安打，聯手1：0完封猿隊；江國豪投6局只被揮出1支安打，一路封鎖猿隊打線，本季對戰3場（2先發1中繼），連續17局未失分，只被揮出8支安打，奪下兩場勝投。

悍將2局下靠董子恩、王念好安打，加上林岱安高飛犧牲打攻下致勝分，江國豪用「個性溫柔」形容林岱安；他表示，賽前有開會討論投球策略，自己比較了解猿隊，就是讓對手無效擊球，儘量投出好表現，其他就交給守備。

江國豪首局對威克投出觸身球，第2、3局各有1次保送，直到5局上2出局才被成晉揮出第1支安打，他說：「被安打覺得沒什麼，本來就很正常，重點是不被連續安打。」

悍將3名後援投手林家勝、曾峻岳、張奕各投1局無失分，曾峻岳提前8局登板，張奕接下「守護神」重任，江國豪認為投手群到了季末，有必要變換壓力，這沒什麼不好，對球隊是好事。