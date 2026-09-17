日職／軟銀9連勝稱霸太平洋聯盟 移轉福岡後首度3連霸

封王魔術數字剩2的日本職棒福岡軟銀鷹今天在大阪京瓷巨蛋以7比1擊敗歐力士猛牛，加上排名第2的埼玉西武獅不敵北海道日本火腿鬥士，軟銀鷹確定連續3年奪下太平洋聯盟冠軍。這是軟銀隊史第22座聯盟冠軍，若計入單一聯盟時期則為第24度封王。

體育報知報導，軟銀將本季最長連勝紀錄推進至9場，完成1989年主場移轉福岡後首度3連霸，也是繼前身南海鷹1964年至1966年後，睽違60年再次締造3連霸。總教練小久保裕紀賽後被球員拋向空中7次，全隊共享封王喜悅。

軟銀前5局以0比1落後，6局上由柳町達敲出適時安打追平比數。川瀨晃隨後成功執行犧牲觸擊，形成1出局二、三壘有人局面，上季太平洋聯盟打擊王牧原大成逮中歐力士投手富山凌雅的變化球，擊出右外野三壘安打，送回兩名跑者。

軟銀接著再靠歐力士投捕搭檔發生失誤攻下1分，單局一口氣攻進4分逆轉戰局。松本晴先發5局，被敲6支安打、失1分，拿下本季第11勝；9局下由杉山一樹登板關門，為球隊守住勝利。

軟銀在小久保執教第3年完成3連霸，球隊自6月30日登上聯盟首位後便未曾讓位，7月起逐漸拉開與西武、日本火腿的差距，最終一路獨走封王。

軟銀本季接連遭遇主力球員離隊、受傷及狀態低迷等考驗。連續在2024年、2025年拿下最多勝的右投王牌有原航平，去年球季結束後轉投日本火腿；古巴籍王牌左投莫伊內洛（Livan Moinelo）則因參加世界棒球經典賽（WBC）後身體狀況不佳，幾乎缺席整個上半季。

上季救援王杉山一樹4月登板後揮拳擊打休息區設施，造成左手骨折；原本的主砲山川穗高則陷入低潮，打擊率長期徘徊在1成多，被下放二軍長達3個月。儘管左右王牌、終結者及中心打者接連出現狀況，軟銀仍憑藉雄厚的陣容深度化解危機。

上季僅出賽20場的柳田悠岐本季重返中心打線，並睽違3年入選明星賽。2021年選秀第2指名的正木智也也展現長打能力，站穩先發及開路先鋒位置，成為球隊重要火力。

投手方面，21歲的前田悠伍異軍突起，一度締造12連勝不敗紀錄，與大津亮介、松本晴都拿下雙位數勝投。相較於上季兩大王牌合計貢獻26勝，本季軟銀主要仰賴年輕投手及既有戰力補上缺口，成為球隊獨走奪冠的重要關鍵。