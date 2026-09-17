中職／江國豪6局1安壓倒威能帝 悍將4投聯手4安完封猿

富邦悍將隊今天在新莊主場迎戰樂天桃猿隊，雙方先發投手江國豪、威能帝形成投手戰，都繳出優質表現，江國豪投6局只被揮出1支安打，幫助悍將1：0獲勝，賽後獲選單場MVP。

江國豪首局對威克投出觸身球，第2、3局各有1次保送，直到5局上2出局才被成晉揮出第1支安打，投完6局退場只被這1安，投出5次三振、4次四死球，讓猿隊一路掛零，本季戰績4勝3敗、防禦率3.13。

悍將2局下展開首波攻勢，董子恩、王念好接連安打，加上林岱安高飛犧牲打，攻下全場第1分，一路維持優勢到比賽結束。

威能帝同樣投完6局退場，被揮出5支安打、出現兩次保送，失1分吞敗，本季戰績8勝6敗、防禦率2.37。

悍將今天動用4名投手應戰，林家勝、曾峻岳、張奕各投1局無失分，聯手封鎖猿隊攻勢；猿隊打線全場4支安打，比悍將少兩支，無力挽回戰局，終止2連勝。