中職／大瀧幸治第4度叩關成功 28歲新秀升上一軍

多次叩關中華職棒的日籍投手大瀧幸治今年不僅成功加盟中信兄弟隊，更在近期升上一軍，大瀧幸治認為這是一張入場券，雖然自己是大齡新秀，「重點是能力，年齡不是問題。」

28歲的大瀧幸治今年第4次挑戰中職選秀才成功獲得兄弟指名，並在15日成為今年兄弟首位升上一軍的新人，能夠持續堅持，大瀧幸治的原因很簡單，「因為我喜歡打棒球。喜歡挑戰自己，想要在台灣最高舞台去挑戰。」就算今年沒有獲選，大瀧幸治還是會繼續挑戰。

中職「永田條款」的通過，成為大瀧幸治棒球生涯的重要轉折，他坦言，原本只希望能投多久就投多久，但看到有這個機會，就將進入中職列為新目標，如今順利升上一軍，希望能盡快投出成績，挑戰職棒年齡不是問題，「每個人身體狀況本來就不同。」

前全越運動棒球隊隊友高塩將樹先一步透過該條款挑戰中職，繳出亮眼成績，大瀧幸治提到，兩人能同場確實滿開心的，以前也沒想過會有這一天，自己並非看到高塩的表現才想走這條路，最重要的還是做好自己、繼續努力。

兄弟總教練平野惠一指出，對於大瀧幸治的定位，就看屆時何時會讓他登板就會大概清楚。被視為即戰力的大瀧幸治抱持順其自然的心態，「沒有特別設定角色，教練叫我什麼時候投，我就去執行任務、解決當下的場面。」