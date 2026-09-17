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中職／曾總證實莊昕諺本季回歸機率低 曾家輝局數破百超乎預期
樂天桃猿隊投手莊昕諺14日遭強襲球擊中，造成顏面骨折，總教練曾豪駒今天在新莊球場表示，莊昕諺完成手術後先休息，本季再出賽的機會應該比較少。
桃猿下半季戰績25勝19敗暫居第1，還有16場比賽要打，曾豪駒表示，第8局任務交給蘇俊璋，是否調整再看整體對戰狀況。
另外，猿隊先發投手曾家輝本季出賽20場，投出6勝1敗，防禦率2.67在全聯盟排名第7，由於已投了107.2局，曾豪駒決定讓他到二軍休息，跳過一次先發。
曾豪駒表示，曾家輝前天剛投完，本周不會再輪到先發，考量本季累積疲勞，對體力會有影響，希望讓他長時間準備下一戰，在二軍待滿10天就會回到先發輪值。
猿隊想拚進季後賽，一定要搶到下半季冠軍，曾豪駒坦言曾家輝投球局數破百「超乎預期」，下放二軍確實有所考量，希望讓他好好恢復，包括本土投手、洋投都會確認是否維持適合出賽的狀態。
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