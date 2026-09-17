聽新聞
0:00 / 0:00
中職／只差蹲捕完成單季「大滿貫」 後藤直言劉俊豪就是第3號捕手
富邦悍將隊野手劉俊豪本季出賽44場，除了捕手之外，守過內、外野所有位置，就連投手也有出賽紀錄，最近賽前練習都穿著捕手護具，總教練後藤光尊說：「他就是第3號捕手。」
劉俊豪生涯前4季守備都以二壘、三壘、游擊區為主，今年除了這3個守位，還有10場比賽擴大到外野和一壘，另有1場登板投球，完全扮演「超級工具人」。
悍將一軍目前兩名捕手是戴培峰、林岱安，後藤今天表示，劉俊豪是第3號捕手人選，希望儘可能不要用到他。
中職過去唯一單季守過8個位置是1993年時報鷹隊洋將阿諾，當時沒有當過投手；悍將本季還有最後15場比賽，劉俊豪有機會挑戰這項空前紀錄，他曾在2023年官辦熱身賽，因悍將捕手調度出狀況，差點上場締造蹲捕紀錄。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。