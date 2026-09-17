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中職／只差蹲捕完成單季「大滿貫」 後藤直言劉俊豪就是第3號捕手

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
富邦悍將隊野手劉俊豪（右）賽前練習穿著捕手護具。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊野手劉俊豪（右）賽前練習穿著捕手護具。圖／富邦悍將隊提供

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富邦悍將隊野手劉俊豪本季出賽44場，除了捕手之外，守過內、外野所有位置，就連投手也有出賽紀錄，最近賽前練習都穿著捕手護具，總教練後藤光尊說：「他就是第3號捕手。」

劉俊豪生涯前4季守備都以二壘、三壘、游擊區為主，今年除了這3個守位，還有10場比賽擴大到外野和一壘，另有1場登板投球，完全扮演「超級工具人」。

悍將一軍目前兩名捕手是戴培峰、林岱安，後藤今天表示，劉俊豪是第3號捕手人選，希望儘可能不要用到他。

中職過去唯一單季守過8個位置是1993年時報鷹隊洋將阿諾，當時沒有當過投手；悍將本季還有最後15場比賽，劉俊豪有機會挑戰這項空前紀錄，他曾在2023年官辦熱身賽，因悍將捕手調度出狀況，差點上場締造蹲捕紀錄。

劉俊豪 中職 戴培峰

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