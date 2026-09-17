中職／悍將瑪帝斯秀出「雨神」手套 首次搭檔林岱安以為只有20歲

富邦悍將隊洋投瑪帝斯最近在手套繡上「雨神」兩字，IG動態直接標出The Rain God，背景音樂也用已故搖滾天王王子的經典名曲紫雨（Purple Rain），吸引不少球迷的目光。

瑪帝斯加盟悍將後，在一、二軍出賽不斷受到雨勢影響，意外成為話題，他今天笑說：「二軍碰過7次，一軍也有1次，就算自己年紀還輕，所有人都知道王子這號人物。」

瑪帝斯昨天在天母球場對決味全龍隊，先發6局無失分奪下來台第3勝，最近兩戰對龍隊合計12局只失1分、對戰2連勝；他表示，龍隊首局積極攻擊，自己在球路上有調整，也感謝隊友守備幫忙。

瑪帝斯首次和林岱安搭擋投捕，聽到林岱安已經34歲嚇了一跳，笑說：「以為他還很年輕，只有20歲左右，首次搭配很順暢，有討論一些策略。」

至於龍隊最近因為觸身球事件，登板會不會感到有些敏感？瑪帝斯表示，加盟悍將3個月， 沒太在意這種事，最重要是完成比賽。