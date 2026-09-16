中職／林岱安單場2長打轉隊首轟炸裂 悍將6：0完封龍隊終止4連敗

富邦悍將隊昨天在主場遭味全龍隊完封後，今天前進天母棒球場再次交手，主戰捕手戴培峰在觸身球風波後休兵，今天由林岱安先發蹲捕，單場2支長打包括本季首轟，終場悍將以6：0完封龍隊，終止近期4連敗；龍隊則是近6戰吞5敗，下半季勝率跌破5成。

林岱安本季以自由球員（FA）身分轉戰悍將隊，然後此戰之前合計25場出賽，30打數僅敲1支安打，有1分打點，打擊率0.033；今天僅是他本季第10場先發出賽，打第8棒，單場2安都是長打，找回「加農砲」身手。

林岱安在2局上二壘有人時，從伍鐸手中敲出二壘打送回全隊第1分，悍將前5局打完維持1：0領先。6局上范國宸、王正棠、王念好、高捷連續4棒安打多添2分進帳。

7局上林岱安率先上場，從陳禹勳手中轟出左外野方向的陽春全壘打，來到悍將後的首轟炸裂，也是他繼去年7月6日在天母球場砲轟龍隊投手曹祐齊後，相隔437天再開轟，生涯第25轟出爐，這同時是陳禹勳本季挨的第一轟。悍將接著還靠接連安打追加分數，將比數改寫為6：0。

悍將洋投瑪帝斯在林岱安的引導下，此戰繳出6局無失分表現，用102球，被敲4支安打，有4次保送，送出3次三振，拿下本季第3勝。林岱安單場4支2，打下勝利打點並開轟，收下本季首座單場MVP。

龍隊「本土洋將」伍鐸今天迎接中職生涯第200場先發，成為繼潘威倫、羅力、謝長亨、勇壯後的史上第5人，並在4局上投出生涯第20000球，是繼潘威倫、羅力、謝長亨、勇壯、高建三、陽建福後的第7人，兩項紀錄也都是現役球員之最。

但伍鐸的紀錄之夜，留下先發5.2局失3分的成績，被敲9支安打，也沒等到隊友的火力支援，吞下本季第8敗，今年至今僅拿2勝，生涯265場出賽累積80勝76敗6中繼23救援。

林岱安轉隊首轟出爐。 富邦悍將提供