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中職／劉俊緯開始隨隊練習 骨裂處不痛報喜訊

中央社／ 台北16日電
味全龍隊劉俊緯日前遭遇觸身球，導致手肘外側骨裂。 中央社
味全龍隊劉俊緯日前遭遇觸身球，導致手肘外側骨裂。 中央社

2026名古屋亞運

中華職棒味全龍隊內野手劉俊緯8月20日因觸身球導致左手肘骨裂，今天已經開始隨隊練習，18日到二軍出賽若無大礙就可重返一軍，劉俊緯說：「已經都不痛了。」

劉俊緯受傷當下，球隊評估要休息4到6週，而他有望在第4週就回到球場；總教練葉君璋今天接受媒體聯訪時表示，接下來就看劉俊緯到二軍出賽狀況，「一開始沒有想到觸身球會那麼嚴重到骨裂，然後現在好了，都超乎預期。」

劉俊緯今天現身天母棒球場，賽前進行實戰投球打擊練習，也跟著一軍一起熱身，他透露身體已可正常活動，何時歸隊就看教練團的安排。劉俊緯今年出賽77場敲出58支安打，打擊率2成82，在劉基鴻因亞運缺陣期間，是被寄望的三壘手人選。

味全龍 葉君璋 中華職棒

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