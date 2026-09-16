日職／林安可自打球右膝挫傷 預計隨隊赴北海道迎接明與火腿之戰

日職西武獅隊台灣外野手林安可15日因自打球擊中膝蓋，被攙扶著退場，經過檢查之後，日本媒體今天披露診斷結果為「右膝挫傷」，他預計仍會隨隊前往北海道，迎接明天與火腿隊的賽事。

林安可15日對上樂天金鷲隊，第9局面對樂天後援投手藤平尚真151公里的速球，揮成自打球直擊右膝，林安可當下痛苦倒地，之後被攙扶著退場休息，並前往醫院治療。

今天西武沒有比賽，林安可也沒有被抹消一軍登錄，日本媒體更新林安可的傷勢狀況，診斷結果為右膝挫傷，他也預計隨隊赴北海道，參與明天與火腿隊之戰。

西武目前在太平洋聯盟排名第二，僅領先排名第三的火腿隊1.5場勝差，兩隊爭取季後賽門票，明天也成關鍵一戰。

林安可旅日第一個球季，至今出賽74場，合計233打數敲出52支安打，有14支二壘打和8支全壘打，打下29分打點，打擊率2成23、長打率3成86、上壘率2成97。