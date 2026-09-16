中職／吉力吉撈．鞏冠電話致歉 戴培峰：當下情緒可理解

從被推一把到被觸身球砸，身處味全龍與富邦悍將兩隊風暴中心的戴培峰，今天收到吉力吉撈．鞏冠道歉，「他主要是說不應該推我。我也跟他說，當下情緒可以理解，但我們沒有想要丟到人。」

中華職棒龍隊與悍將8日交手時，龍隊打者吉力吉撈．鞏冠不滿投手投出頭部近身球，轉身推了戴培峰一把，引起板凳清空；昨天龍隊作客新莊棒球場，龍隊投手林子昱在7局下投出觸身球，砸到戴培峰的背部，再次引發熱議。

戴培峰坦言，被砸到當下有些生氣，因為印象中林子昱控球還不錯，但因為近期事件不希望造成球隊困擾，將心情按捺下來，比賽中間也收到龍隊野手張政禹的致意，「就是互相開玩笑，希望還是好好把比賽比完，也不要再有衝突。」

林子昱今天澄清自己不是故意砸人，戴培峰聞言表示，不希望扭曲對方的想法，「我自己知道被誤解的感覺很痛苦。像這幾次爭議，我明明沒做的事，也不希望別人一直講說，是不是不小心故意。我自己不喜歡，所以我也不要去講說他是不是故意的，就當作是比賽的一部分。」

而8日被吉力吉撈．鞏冠推了一把之後，戴培峰曾錯過一次吉力吉撈．鞏冠來電，今天接到致歉電話，「他主要是說不應該推我。我也跟他說，當下情緒可以理解，但我們沒有想要丟到人，他是好打者，內角球勢必是需要丟的。」

戴培峰能夠理解吉力吉撈．鞏冠今年狀況不理想，導致場上情緒起伏大，「我自己今年狀況也很差，所以就把事情說開啦。我也不會在意，但希望他們了解，我完全沒有針對任何一個打者要去丟人。」