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中職／黃暐傑期待進季後賽名單 先發、後援不設限
味全龍隊投手黃暐傑昨天奪得中華職棒生涯首勝，經過近2次先發，他認為有開始找回過去的自己，也期待能進入季後賽名單，無論是以先發或後援的身分都可以。
黃暐傑今年從中繼出發，9月2日轉先發第1戰投5.1局失3分無關勝敗，昨天面對富邦悍將隊先發5局，被敲出3支安打無失分，另投出2次三振、1次四壞保送，奪得旅美返台後的第1場勝投。
黃暐傑今天接受媒體聯訪時表示，前一場先發是前3局不穩，第4、第5局變穩，昨天則相反，「我也還在調整。有一些關鍵好球可以往（好球帶）裡面丟，第4、第5局的好球率沒有前3局那麼高。」
自2025年返回中職後，黃暐傑被期待展現即戰力，透過這2場先發逐漸找回感覺，不過他也說：「變化球還是需要再找一些感覺，有些關鍵的變化球，沒辦法那麼精準控到捕手要的位置。」
龍隊已取得季後賽門票，總教練葉君璋觀察黃暐傑近況，預告一定會將他放進季後賽名單中，只不過放在先發或牛棚還要看投手教練安排，「以這2場的表現，我覺得他已經有足夠能力應付。」
黃暐傑自己也想要進入季後賽名單，對於角色沒有預設立場，他表示，「球隊還沒跟我說，季後賽能丟當然想上去丟，不管是任何位置。」
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