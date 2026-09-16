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中職／德保拉治療粉瘤下放二軍 中信兄弟：期待早日歸隊
中華職棒中信兄弟隊今天將主力投手德保拉下放二軍，原因是開刀治療臀部粉瘤；球團表示：「期盼德保拉能順利康復，早日重返一軍賽場，再次與球隊並肩作戰。」
德保拉（Jose De Paula）13日面對樂天桃猿隊登板，先發6局被敲10支安打、失掉3分，順利奪得本季第9勝及生涯第80勝，然而今天就被下放二軍。球團對此說明：「德保拉近期因臀部粉瘤，在日常生活與訓練上皆受到影響。經與教練團討論，球團決定安排他先進行手術治療。」
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