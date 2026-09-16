中職／觸身球砸戴培峰社群被灌爆 林子昱：真的不是故意

中華職棒味全龍隊與富邦悍將兩隊日前陷入觸身球風波，昨天龍隊投手林子昱又對悍將捕手戴培峰投出觸身球，個人社群被球迷留言灌爆；林子昱今天解釋：「我真的不是故意的。」

龍隊與悍將8日交手時，龍隊打者吉力吉撈．鞏冠不滿對方投出頭部近身球，推了悍將捕手戴培峰一把，引起板凳清空；昨天龍隊作客新莊棒球場，林子昱在7局下投出觸身球，砸到戴培峰的背部，引爆主場球迷不滿情緒。

林子昱今天賽前接受媒體聯訪時說：「很多球迷覺得我是故意的，灌爆我的IG（Instagram）。」留言內容甚至辱罵到家人。林子昱澄清自己是不小心丟到，當下只是想要投到內角去壓制對手，「我要跟他說不好意思，希望大家不要再把這事情放大。」

昨天轉播鏡頭拍到林子昱曾拍拍胸脯致意，但林子昱補充，鏡頭沒拍到的時候，自己也有脫帽向戴培峰致歉，「培峰到一壘的時候，我也看著培峰跟他致意，他也有跟我回應。」

丟到最不該丟到的「事主」，林子昱坦言，自己當下也覺得傻眼，昨天投起來確實有些壓力，「我們怕丟到人啊。像我昨天不小心丟到了，然後就開始問候我家裡人。我也不想有這種事情發生。」