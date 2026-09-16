日職／被點名軟銀季後賽戰力 徐若熙：先發、後援都會做好準備

日本職棒福岡軟銀鷹隊台灣投手徐若熙重新在二軍出賽後，被點名為季後賽重要戰力，他接受日本媒體訪問時表示，無論是先發或後援都會做好準備。

徐若熙7月中透過手術治療椎間盤突出，恢復進度比預期更快，9月13日在二軍登板中繼1局，被敲2支安打丟掉1分，另有2次三振、沒有四壞保送，最快球速來到158公里。

日本媒體「Sportsnavi」記者田尻耕太郎撰文指出，通常以先發角色調整，就算只投1局也會安排先發，但徐若熙卻是中繼出賽；對此，徐若熙接受訪問時表示，自己遵照投手教練的指示去全力完成任務，「從球隊目前的戰力需求來看，無論先發還是後援，我都會做好準備。」

軟銀一軍投手教練倉野信次日前談到徐若熙二軍登板狀況，當時曾表示：「希望他能以季後賽為目標，球隊將他視為重要戰力。」

雖然徐若熙過去在中華職棒出賽64場僅4場後援，但他也表示，高中時期就有不少後援登板經驗，雖然有些地方需要重新適應，希望自己能用最快的速度調整好。