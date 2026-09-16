棒球／富藍戈轉戰中國CPB與前悍將左投同隊 網：殺雞焉用牛刀

前富邦悍將隊洋投富藍戈今年轉往墨西哥聯賽發展，不料昨天卻驚傳加入中國城市棒球聯賽（CPB），將在夏至聯賽身披上海虎鯨隊戰袍，與前隊友陳冠勳再續前緣。

現年33歲的富藍戈曾代表委內瑞拉出戰12強賽，2022至2025年效力悍將擔任勝利組牛棚，深受球迷喜愛，富藍戈去年8月離開悍將時，球團還為他舉辦儀式。

富藍戈離開富邦悍將後，仍經常在社群平台Threads與台灣球迷互動，昨天他發文寫下「Shanghái」。到了CPB官網可見，富藍戈的名字出現在上海虎鯨球員名單中。

富藍戈今年在墨西哥聯賽出賽41場，37.2局投出32次三振，防禦率5.50，每局被上壘率1.61。墨西哥聯盟今年平均防禦率為5.09，算是打者聯盟。

如今富藍戈轉戰中國CPB上海虎鯨，將與曾在2021至2024年效力悍將的左投陳冠勳再續前緣。富藍戈轉戰中國賽場消息曝光後，台灣球迷紛紛留言表示，「殺雞焉用牛刀」、「很開心看到富藍戈回亞洲，有空回台灣走走」、「戈戈記得有空回來台灣，我們很想你」。