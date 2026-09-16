棒球／前兄弟洪宸宇37歲在中國重拾二刀流！遭古巴名將轟全壘打

前中信兄弟左投洪宸宇今年轉戰中國城市棒球聯賽（CPB），加盟福州海峽隊出戰夏至聯賽。昨天他重拾二刀流，但被古巴傳奇重砲迪斯派（Alfredo Despaigne）夯全壘打。

現年37歲的洪宸宇效力過中華職棒Lamigo桃猿和兄弟隊，一軍總共登板77場，投球局數107局，防禦率6.31。2020年季後洪宸宇遭兄弟釋出，離開職棒賽場，曾在基層當教練、打甲組成棒，如今轉往CPB發展。

洪宸宇進入職棒前是二刀流選手，2012年加入猿隊專心擔任內野手，2015年決定棄打從投，改以投手身分出賽。洪宸宇一軍生涯有114打席，打擊率僅0.158。

洪宸宇昨天面對北京正大龍隊，4下2出局登板，製造飛球出局。5下續投，被該局首名打者迪斯派敲全壘打。迪斯派曾是古巴國家隊重砲，日本職棒一軍生涯累積184轟，拿過洋聯全壘打王、打點王。

挨轟後，洪宸宇連抓2出局後投出保送，就被換下場休息，由李灝宇哥哥李灝昇接手，投出三振結束該局。

洪宸宇夏至聯賽以野手出賽5場，9打數3安打，有1打點，打擊率0.333、OPS值0.889。投球方面出賽5場，4局投出4K失2分，防禦率4.50。