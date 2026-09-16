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中職／超暖！莊昕諺遭強襲球直擊 郭俊麟投手丘寫「6字」祝福
統一獅隊昨天在嘉義球場迎戰樂天桃猿隊，獅隊先發投手郭俊麟賽前一舉動感動無數球迷，他在投手丘寫下「77早日康復」，為先前遭強襲球直擊臉部的猿隊投手莊昕諺祈福。
莊昕諺前天對上台鋼雄鷹隊，8局下來不及閃躲強襲球，臉部遭到直擊，當場倒地被抬到擔架上離開球場。桃猿球團指出，莊昕諺顏面骨折、撕裂傷及牙齒斷裂，已安排手術治療。
郭俊麟昨天登板前，在投手丘上寫下「77早日康復」6字，透過實際行動為莊昕諺祈福，溫馨舉動獲得許多球迷稱讚。
郭俊麟和莊昕諺都是2024年世界棒球12強賽國手，莊昕諺曾透露，自己學生時期就希望能學習郭俊麟的變化球，面對澳洲之戰，莊昕諺接替郭俊麟投球，成功守住領先局面，成為中華隊奪金之路的重要一步。
郭俊麟昨天主投4局丟2分，只有1分是自責，獅隊以2：5敗下陣來，猿隊以25勝19敗獨居下半季龍頭，領先中信兄弟隊0.5場、獅隊1場。
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