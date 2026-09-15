中職／龍隊連敗時感受圖書館寂靜 張政禹享受邦迷噓聲：還滿感謝

味全龍隊今天以3：0擊敗富邦悍將隊，張政禹3安猛打，在此役悍將球迷滿場噓聲中出賽，讓他直呼「還滿享受」，感受到季後賽的張力，不像前幾場球隊狀況不好時很像圖書館。

兩隊上周交手時，因一顆近身球引起吉力吉撈．鞏冠瞬間暴怒，出手推戴培峰，今天戰場來到新莊棒球場，悍將球迷用行動力挺自家選手，吉力吉撈全場4打席都遭遇噓聲伺候。

張政禹享受在此役的比賽氛圍中，「我覺得還滿享受，那麼多人願意進場，雖然是幫富邦加油， 但我們球迷也沒有很少。」

張政禹說：「吉力在打時，全場在噓，我們不會覺得在噓我們，反而更享受，因為快接近季後賽，就是想要有這種氛圍，不是說他們噓是好或不好，這是其次，我主要是說今天可以扛住這個氛圍，代表我們已經把季後賽張力拿出來了，還滿感謝的。」他苦笑說，先前球隊狀況沒有那麼好，「很像圖書館，沒什麼人在喊，有在喊才會刺激我們。」

意外場面是戴培峰第七局挨觸身球，將場上氣氛再拉高一層次，鏡頭捕捉到張政禹當時向戴培峰表達歉意，攻守交換時戴培峰也嘴角失守。

「我們兩個也算還不錯。」張政禹說著說著有擔憂，「我不知道他是不是這樣想，但我覺得我們應該還不錯。」他說當時就是趕快跟著一起脫帽，跟他說歹勢、不是故意，戴培峰忍不住抱怨「啊我丟你們，你們就可以生氣，我不能生氣。」張政禹聽了更歹勢，「我就滿誠懇跟他道歉。」

張政禹坦言，近期觸身球多，自己在投手身後守備，有時看到球一丟出去砸到人，「我就趕快歹勢、歹勢，也不能怎麼辦，投手也都不是故意。」