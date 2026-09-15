快訊

台學生出發前才知道…全球知名語言學校無預警倒閉 影響逾千人

4大指數漲跌互見！費半獨強、晶片股回神 台積ADR挫低0.1%

陳建州觀賽突發急性心肌梗塞送醫 PLG聯盟發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／龍隊連敗時感受圖書館寂靜 張政禹享受邦迷噓聲：還滿感謝

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
味全龍隊張政禹單場3安猛打。圖／味全龍隊提供
味全龍隊張政禹單場3安猛打。圖／味全龍隊提供

2026名古屋亞運

味全龍隊今天以3：0擊敗富邦悍將隊，張政禹3安猛打，在此役悍將球迷滿場噓聲中出賽，讓他直呼「還滿享受」，感受到季後賽的張力，不像前幾場球隊狀況不好時很像圖書館

兩隊上周交手時，因一顆近身球引起吉力吉撈．鞏冠瞬間暴怒，出手推戴培峰，今天戰場來到新莊棒球場，悍將球迷用行動力挺自家選手，吉力吉撈全場4打席都遭遇噓聲伺候。

張政禹享受在此役的比賽氛圍中，「我覺得還滿享受，那麼多人願意進場，雖然是幫富邦加油， 但我們球迷也沒有很少。」

張政禹說：「吉力在打時，全場在噓，我們不會覺得在噓我們，反而更享受，因為快接近季後賽，就是想要有這種氛圍，不是說他們噓是好或不好，這是其次，我主要是說今天可以扛住這個氛圍，代表我們已經把季後賽張力拿出來了，還滿感謝的。」他苦笑說，先前球隊狀況沒有那麼好，「很像圖書館，沒什麼人在喊，有在喊才會刺激我們。」

意外場面是戴培峰第七局挨觸身球，將場上氣氛再拉高一層次，鏡頭捕捉到張政禹當時向戴培峰表達歉意，攻守交換時戴培峰也嘴角失守。

「我們兩個也算還不錯。」張政禹說著說著有擔憂，「我不知道他是不是這樣想，但我覺得我們應該還不錯。」他說當時就是趕快跟著一起脫帽，跟他說歹勢、不是故意，戴培峰忍不住抱怨「啊我丟你們，你們就可以生氣，我不能生氣。」張政禹聽了更歹勢，「我就滿誠懇跟他道歉。」

張政禹坦言，近期觸身球多，自己在投手身後守備，有時看到球一丟出去砸到人，「我就趕快歹勢、歹勢，也不能怎麼辦，投手也都不是故意。」

味全龍隊張政禹單場3安猛打。圖／味全龍隊提供
味全龍隊張政禹單場3安猛打。圖／味全龍隊提供

張政禹 圖書館 中職

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／最不想丟到的就是戴培峰 葉總盼選手「翻頁」正常比賽

中職／怎麼辦？悍將花光上半季8勝優勢 全年戰績跌回5成勝率

中職／獅隊2轟後都挨龍隊觸身球 投手喬登：時間點敏感

MLB／纏鬥18球保送還不夠！白襪菜鳥「後腦勺擋球」扭轉爭冠戰：史上最棒的感覺

相關新聞

中職／怎麼辦？悍將花光上半季8勝優勢 全年戰績跌回5成勝率

兩支連敗之師正面過招，富邦悍將隊0：3遭到味全龍隊完封，悍將推進4連敗，上半季打下的勝場優勢（34勝26敗）至此消耗一空，全年戰績打平52勝52敗。

日職／林安可自打球傷退 西武監督擔憂：好像是直接打到膝蓋…

效力西武獅隊的台灣好手林安可，今天因自打球擊中膝蓋退場，監督西口文也賽後透露，林安可被打到的位置是膝蓋上方骨頭的位置，接下來將先到醫院檢查，確認傷情，不諱言有脫離戰線的可能性。

中職／最不想丟到的就是戴培峰 葉總盼選手「翻頁」正常比賽

上周因1顆近身球掀起推人風波，富邦悍將、味全龍隊今天交手，又出現一顆正好砸在事主戴培峰身上的觸身球，龍隊教頭葉君璋賽後主動提到這球，他說當選手一直在怕什麼、避免什麼，反而是最麻煩的，「投手最不想丟到的人就是戴培峰，有這樣的想法，不小心就會丟到。」

韓職／亞運前最後一場先發 王彥程4局挨轟失5分吞敗

韓職韓華鷹投手王彥程今天先發投4局挨1轟，失掉5分責失分，球隊終場以3比13不敵KT巫師隊，王彥程吞下個人本季第6敗；王...

中職／莊昕諺顏面骨折撕裂傷+斷牙動刀 感謝球迷「所有慰問都收到了」

樂天桃猿隊投手莊昕諺昨天遭遇強襲球直擊臉部傷情，球團今天公布傷勢，包括顏面骨折、撕裂傷及牙齒斷裂，安排在今天進行手術。

中職／龍隊連敗時感受圖書館寂靜 張政禹享受邦迷噓聲：還滿感謝

味全龍隊今天以3：0擊敗富邦悍將隊，張政禹3安猛打，在此役悍將球迷滿場噓聲中出賽，讓他直呼「還滿享受」，感受到季後賽的張力，不像前幾場球隊狀況不好時很像圖書館。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。