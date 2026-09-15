中職／最不想丟到的就是戴培峰 葉總盼選手「翻頁」正常比賽

上周因1顆近身球掀起推人風波，富邦悍將、味全龍隊今天交手，又出現一顆正好砸在事主戴培峰身上的觸身球，龍隊教頭葉君璋賽後主動提到這球，他說當選手一直在怕什麼、避免什麼，反而是最麻煩的，「投手最不想丟到的人就是戴培峰，有這樣的想法，不小心就會丟到。」

此役因上周風波備受關注，吉力吉撈．鞏冠全場遭噓，而龍隊3：0領先局面，第七局林子昱面對戴培峰投出觸身球，直球砸中他的背部，讓場上氣氛又瞬間緊繃起來。

葉君璋賽後受訪主動提到這球，「中間有個插曲，丟到戴培峰，我可以理解球員想法，我相信投手最不想丟到的人就是戴培峰，可是當你有這樣的想法，可能不小心就會丟到。」

葉君璋指出，上周的衝突過後，考驗選手怎樣快點擺脫這樣的氛圍，「這是很重要的事情，如果一直在怕什麼、小心什麼、避免什麼，我認為越麻煩。」

葉君璋表示，投手在意外界反應，當想著「我不要去丟到」，反而會更容易丟到，「我相信對手也知道不是故意，但是有時外界一直去檢視這件事時，其實就會…。」

葉君璋說，身為教練、球員，應該要有能力、有sense，事情已經過去，再來就是要正常去比賽，「我知道越多話語表示大家關心，也是有趣啦，但選手要知道怎樣把這件事切斷。」