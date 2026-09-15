中職／吉力吉撈4打席遇噓聲全餐 吞K掀邦迷歡聲雷動

本季張力最足的「龍邦大戰」，經過上周近身球風波升溫後，首度在新莊棒球場過招，吉力吉撈．鞏冠全場4打席吃飽噓聲全餐，悍將球迷在他的打席給出的最大歡呼聲，來自第八局賴鴻誠賞出三振。

吉力吉撈此役擔任第四棒，首打席在第二局以首位打者之姿上場，一走上場，悍將主場球迷馬上噓聲招待，吉力吉撈該打席2球出局，擊出左外野飛球遭到接殺。

吉力吉撈第二打席走上場時，球迷一開始還無動靜，正疑惑噓聲是否1打席限定，原來只是蓄力，就在他走進打擊區時噓聲大作，吉力吉撈選到保送後球棒一拋，走上一壘，後續靠李凱威二壘打、張政禹一壘打跑回龍隊第1分。

吉力吉撈第六局在噓聲中攻擊第1球，打出游擊方向滾地球出局；第八局的打席，吉力吉撈吞K，全場歡聲雷動，悍將球迷瞬間將0：3落後的所有煩惱拋到腦後。