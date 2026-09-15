中職／怎麼辦？悍將花光上半季8勝優勢 全年戰績跌回5成勝率

兩支連敗之師正面過招，富邦悍將隊0：3遭到味全龍隊完封，悍將推進4連敗，上半季打下的勝場優勢（34勝26敗）至此消耗一空，全年戰績打平52勝52敗。

悍將由洋投魔力藍先發，以113球投6.1局被敲6安打、失3分，失分先是出現在第四局，吉力吉撈在噓聲中選到保送，李凱威敲二壘打，張政禹補上安打一棒送回兩分。

魔力藍在球數破百情況下在第七局再遇危機，張政禹開局敲二壘打，短打推進三壘後，保送林辰勳，陳思仲擊出的軟弱飛球，在3名守備球員之間落地，讓龍隊再跑回第3分。

龍隊先發投手黃暐傑投5局共用83球，被敲3安打、無失分，第四局被首位打者林書逸敲二壘打，第五局兩出局、一三壘有人碰上張育成，皆能全身而退，帶著2：0領先、勝投資格退場，最終入手生涯首勝。

悍將先前擔任主場球隊時，富邦集團大董蔡明忠祭出重賞，先是喊話悍將選手開轟就送球迷一台筆電MacBook Neo抽獎，結果0轟，下一場改成有長打就送，悍將長打掛蛋，什麼都沒送出去。

悍將球團今天再出招，即日起凡是悍將主場賽事，只要悍將獲勝，就抽一台iPhone 18 Pro，結果悍將又以輸球收場，至今還沒有奏效的祭品文。