韓職／亞運前最後一場先發 王彥程4局挨轟失5分吞敗

韓職韓華鷹投手王彥程今天先發投4局挨1轟，失掉5分責失分，球隊終場以3比13不敵KT巫師隊，王彥程吞下個人本季第6敗；王彥程接下來將與名古屋亞運棒球台灣代表隊會合。

左投王彥程是今年名古屋亞運棒球台灣代表隊成員，前一場韓職出賽為9日對LG雙子隊登板，先發投6局失1分，拿下個人本季第11勝，今天先發對上KT巫師隊，也是亞運前最後一場韓職先發登板。

王彥程首局就有狀況，1局上依序投出四壞保送、觸身球保送，1人出局後再投出四壞保送，面對滿壘危機，被金賢洙敲出安打失掉1分，2人出局後再被許敬民敲安掉分。

王彥程2局上2人出局後，雖有投出四壞保送，但及時回穩，製造內野滾地球出局、沒讓對手延續攻勢。

3局上王彥程被首名打者安賢民敲出陽春砲，2人出局後被敲出安打、投出四壞保送，接著再被敲出二壘打失掉2分，王彥程4局上雖有被敲出長打，但穩守不失分，4局投完球隊0比5落後時退場。

韓華鷹隊牛棚擋不住KT巫師隊打線，5局上KT巫師許敬民敲出2分砲，6局上含希利亞德（Sam Hilliard）2分砲在內，KT巫師單局攻下4分，希利亞德8局上再敲出陽春砲。

9局上KT巫師靠著安打、保送、野手選擇，跑回團隊第13分，韓華鷹隊前8局沒能拿下分數，直到9局下追回3分，攻勢沒有延續吞敗。

王彥程總計用92球投4局，被敲出6支安打包括1發全壘打，投出3次三振、5次四死球保送，失掉5分都是責失分，吞下個人本季第6敗，單場最快球速147公里，賽後防禦率3.97。