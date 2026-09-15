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日職／林安可自打球傷退 西武監督擔憂：好像是直接打到膝蓋

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日職／林安可自打球傷退 西武監督擔憂：好像是直接打到膝蓋…

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林安可自打球相當痛苦，傷退離場。 DAZNTaiwan提供
林安可自打球相當痛苦，傷退離場。 DAZNTaiwan提供

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效力西武獅隊的台灣好手林安可，今天因自打球擊中膝蓋退場，監督西口文也賽後透露，林安可被打到的位置是膝蓋上方骨頭的位置，接下來將先到醫院檢查，確認傷情，不諱言有脫離戰線的可能性。

西武今天以0：1不敵樂天，擔任第六棒、指定打擊的林安可，3打數沒有安打、靠1次保送上壘，吞下2次三振，其中第九局面對藤平尚真的打席，球數2好1壞後，第4球面對151公里直球出棒，自打球打到右膝，當場痛苦倒地，在攙扶下退場，由平沢大河接手他的打席，吞K記在林安可帳上。

西口文也賽後也對林安可的傷勢表達擔憂，「好像是直接打到膝蓋骨附近的位置。」他表示，林安可接下來會先去醫院檢查，看看詳細傷勢狀況如何。

西武 林安可 日職

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