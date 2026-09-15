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中職／完美守備止步「1062」坦言可惜 范國宸：希望再突破自己紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊范國宸。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊范國宸。圖／富邦悍將隊提供

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富邦悍將隊范國宸在一壘守備寫下的障礙，13日在高雄澄清湖棒球場畫下句點，止步連續1062次守備機會無失誤，他坦言，「是接得到的球，滿可惜，再努力一點吧！」也期許從今天開始啟動新的紀錄，「希望再破一次自己的紀錄。」

從昔日三壘「國宸建設」，到如今兩屆一壘手金手套，范國宸守出金字招牌，鬼神紀錄直到13日在澄清湖球場之戰第一局面對湯家豪擊出的線邊滾地球發生失誤，紀錄止步「1062」。

回憶這趟紀錄之旅，范國宸透露，是在打破一壘手最長連續守備機會無失誤的比賽，聽到球場廣播，才意識到有這項紀錄，「想說怎麼是在講我？沒想過有什麼紀錄，聽到之後反而滿緊張。」

范國宸坦言，知道這項紀錄後，心情除了開心，也想著要好好保護它，上一場的失誤確實可惜，因為是可以接得到的球，「失誤也是很痛苦，又是發生在那麼關鍵的時候。」

今天因紀錄中斷受訪，卻是由范國宸鼓勵媒體，笑答：「值得開心的事，那麼沉重幹嘛。」他也提到，一壘並沒有大家想得那麼容易，包括面對隊友傳球的球路變化、踩壘、站位等，自己也確實想過希望維持今年完美守備紀錄，既然中斷了，就是重新開始，「還有明年啦！」想想不對，改口從現在就開始，「希望再突破自己的紀錄。」

范國宸 中職 澄清湖

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