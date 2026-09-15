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中職／降下觸身球雙投「進廠更新導航」 葉總：會對別隊造成傷害

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
味全龍隊總教練葉君璋（前）。 中央社
味全龍隊總教練葉君璋（前）。 中央社

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味全龍隊昨天選手異動，降下兩位投手王定穎、林逸達，正好是前役面對統一獅隊出現觸身球的人。總教練葉君璋以導航沒有更新形容，讓他們下二軍的用意，「進廠再更新一下（導航）」。

龍隊在8日輸給富邦悍將隊一戰，吉力吉撈．鞏冠因近身球怒噴捕手戴培峰，進一步造成兩隊板凳清空，話題持續延燒；上周日王定穎第八局在龍隊0：6落後時砸到潘傑楷，第九局林逸達在0：12落後時砸到林泓弦，兩顆觸身球正好都在獅隊開轟之後的下1球出現，瞬間讓場上氣氛緊繃起來。

王定穎、林逸達剛在11日升上一軍，都在13日留下1顆觸身球，隨後一起在14日降下二軍，有趣調度引起熱議。

談到這項異動，葉君璋指出，雖然兩人在二軍感覺還不錯，但手術後上來一軍，感覺還是有壓力，沒有像在二軍那麼自在，「心裡還沒準備好，畢竟是真的有久（沒上一軍），幾乎兩年，沒有那麼容易。」

兩人都在挨轟後下一球投出觸身球，葉君璋指出：「那個導航沒有導對地方，有時隔太久會失真，版本還沒有更新就會這樣。」他說，所以讓他們下二軍，進廠再更新一下導航。

當時獅隊陣營出現不滿，總教練林岳平也面露不悅，葉君璋說可以理解，「敏感時候發生這種事情，的確比較傷腦筋。」他指出，王定穎待過獅隊，林岳平也知道他的控球不好，「他一定知道他不是故意，但他一定要有表示，他的確要有一些比較嚴肅反應，這個合理、完全合理。」葉總表達「歹勢」，降下二人，「真的是狀況不好就下去，的確會對別隊造成傷害。」

中職 導航 潘傑楷

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