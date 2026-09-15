快訊

張俊傑跨縣市逃亡！竹聯幫要角也遭通緝 司機落網不排除再聲押

金鐘61／周渝民才入圍視帝！宣布唱進台北大巨蛋 吳建豪現場嗨翻

嘉義68歲男遭刀刺死 41歲兒涉重嫌被逮捕：沒有記憶

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／廖任磊膝蓋等待消腫 看莊昕諺傷情好奇「救護車為何進不來？」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
廖任磊因強襲球直擊膝蓋倒地。圖／富邦悍將隊提供
廖任磊因強襲球直擊膝蓋倒地。圖／富邦悍將隊提供

2026名古屋亞運

富邦悍將隊廖任磊前役在澄清湖棒球場遭強襲球打中右膝，今天走路仍有困難，先掛免戰牌，未下二軍，目標周末回到場上。昨天看到莊昕諺在同一場地碰到頭部強襲球，也有擔憂，好奇詢問：「為什麼救護車無法進來？」

廖任磊該役面對5位打者都沒解決，被敲4安打、1保送，包括宋柏翰的內野安打，當時廖任磊被強襲球擊中右膝，奮不顧身下丘撿球仍試圖完成守備，隨後才忍不住倒地。

廖任磊還原當下，自己有聽到骨頭的聲音滿大聲，但比賽還在進行中，「想說看可不可以拚拚看，至少有出局數，後來才感覺到痛，小腿很痠。」他已去進行檢查，骨頭沒有大礙，也無結構性損傷，先等待消腫，「算運氣還不錯。」

廖任磊當時自己走下場，201公分、141公斤的身形，也引起好奇若無法起身，誰能扛得住他？廖任磊直言：「叫救護車比較快吧！」進一步想到莊昕諺，「昨天看救護車不能進來，為什麼啊？他那個有流血欸！」

廖任磊指出，投手在距離打者打出來的球最近的位置，「有時又要全力和打者對決，現在很多（擊球初速）都160、170公里，風險會比較高一點。」

他的傷勢目前先等待消腫，今天先進行腳部以外的訓練，悍將的巨人今天缺席「進擊的巨人」主題日，他說：「不會想到那個，只是想要比賽，剩沒幾場，看可不可以往前衝，可惜是可惜沒辦法比賽，要靠剩下團隊去作戰，能做的就是把自己準備好，看可不可以趕快回來。」

廖任磊因強襲球直擊膝蓋倒地。圖／富邦悍將隊提供
廖任磊因強襲球直擊膝蓋倒地。圖／富邦悍將隊提供

廖任磊 莊昕諺 中職

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／場上驚悚瞬間…莊昕諺強襲球濺血意外 IG報平安：我會沒事的

中職／強襲球直擊莊昕諺頭部 王博玄：感到非常抱歉與自責

MLB／李灝宇像發電廠帶來能量 老虎教頭看單場3長打關鍵是「耐心」

中職／獅隊攻破梅賽鍶餅總稱幸運 喬登7局好投奪勝

相關新聞

中職／莊昕諺顏面骨折撕裂傷+斷牙動刀 感謝球迷「所有慰問都收到了」

樂天桃猿隊投手莊昕諺昨天遭遇強襲球直擊臉部傷情，球團今天公布傷勢，包括顏面骨折、撕裂傷及牙齒斷裂，安排在今天進行手術。

中職／完美守備止步「1062」坦言可惜 范國宸：希望再突破自己紀錄

富邦悍將隊范國宸在一壘守備寫下的障礙，13日在高雄澄清湖棒球場畫下句點，止步連續1062次守備機會無失誤，他坦言，「是接得到的球，滿可惜，再努力一點吧！」也期許從今天開始啟動新的紀錄，「希望再破一次自己的紀錄。」

中職／降下觸身球雙投「進廠更新導航」 葉總：會對別隊造成傷害

味全龍隊昨天選手異動，降下兩位投手王定穎、林逸達，正好是前役面對統一獅隊出現觸身球的人。總教練葉君璋以導航沒有更新形容，讓他們下二軍的用意，「進廠再更新一下（導航）」。

中職／廖任磊膝蓋等待消腫 看莊昕諺傷情好奇「救護車為何進不來？」

富邦悍將隊廖任磊前役在澄清湖棒球場遭強襲球打中右膝，今天走路仍有困難，先掛免戰牌，未下二軍，目標周末回到場上。昨天看到莊昕諺在同一場地碰到頭部強襲球，也有擔憂，好奇詢問：「為什麼救護車無法進來？」

中職／與球團保持密切聯繫 蔡其昌：一起為莊昕諺加油

樂天桃猿隊投手莊昕諺昨天在8局下，被台鋼雄鷹隊打者王博玄的強襲球直擊臉部後倒地，隨後被工作人員抬上擔架送醫。中華職棒會長蔡其昌今天在社群平台表達關心。

中職／強襲球直擊莊昕諺頭部 王博玄：感到非常抱歉與自責

台鋼雄鷹與樂天桃猿隊昨晚交手，8局下雄鷹打者王博玄敲出強勁平飛球，直擊猿隊投手莊昕諺的頭部。莊昕諺當場倒地畫面怵目驚心。王博玄深夜透過社群平台表達歉意，祝福莊昕諺早日康復。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。