中職／廖任磊膝蓋等待消腫 看莊昕諺傷情好奇「救護車為何進不來？」

富邦悍將隊廖任磊前役在澄清湖棒球場遭強襲球打中右膝，今天走路仍有困難，先掛免戰牌，未下二軍，目標周末回到場上。昨天看到莊昕諺在同一場地碰到頭部強襲球，也有擔憂，好奇詢問：「為什麼救護車無法進來？」

廖任磊該役面對5位打者都沒解決，被敲4安打、1保送，包括宋柏翰的內野安打，當時廖任磊被強襲球擊中右膝，奮不顧身下丘撿球仍試圖完成守備，隨後才忍不住倒地。

廖任磊還原當下，自己有聽到骨頭的聲音滿大聲，但比賽還在進行中，「想說看可不可以拚拚看，至少有出局數，後來才感覺到痛，小腿很痠。」他已去進行檢查，骨頭沒有大礙，也無結構性損傷，先等待消腫，「算運氣還不錯。」

廖任磊當時自己走下場，201公分、141公斤的身形，也引起好奇若無法起身，誰能扛得住他？廖任磊直言：「叫救護車比較快吧！」進一步想到莊昕諺，「昨天看救護車不能進來，為什麼啊？他那個有流血欸！」

廖任磊指出，投手在距離打者打出來的球最近的位置，「有時又要全力和打者對決，現在很多（擊球初速）都160、170公里，風險會比較高一點。」

他的傷勢目前先等待消腫，今天先進行腳部以外的訓練，悍將的巨人今天缺席「進擊的巨人」主題日，他說：「不會想到那個，只是想要比賽，剩沒幾場，看可不可以往前衝，可惜是可惜沒辦法比賽，要靠剩下團隊去作戰，能做的就是把自己準備好，看可不可以趕快回來。」