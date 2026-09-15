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中職／莊昕諺顏面骨折撕裂傷+斷牙動刀 感謝球迷「所有慰問都收到了」
樂天桃猿隊投手莊昕諺昨天遭遇強襲球直擊臉部傷情，球團今天公布傷勢，包括顏面骨折、撕裂傷及牙齒斷裂，安排在今天進行手術。
莊昕諺昨天在第八局登板，面對首位打者王博玄，就遭投手正面強襲球直擊臉部，他的頭晃了兩下後當場濺血倒地，猿隊選手及球僮在他身旁圍成一圈，先進行緊急處理，觀眾臉上都寫滿擔憂、雙手合十為他祈禱，也紛紛喊聲為他加油。莊昕諺隨後由工作人員出動擔架抬離場，直接往左外野出口送上救護車，而他昨晚先透過IG向球迷報平安，留言寫著：「大家不用擔心我，我會沒事的。」
球團今天公布傷勢後續狀況，莊昕諺遭強襲球擊中導致顏面骨折、撕裂傷及牙齒斷裂。經醫療團隊評估，已安排於今日進行手術治療。
莊昕諺透過球團向所有關心他的球迷朋友們表達最深的感謝，每一份慰問他都收到了，這對他來說是很大的鼓勵。目前他正專心配合醫療團隊的治療，希望能盡快康復，早日重返投手丘與大家見面。
球團表示，這段期間，也請各位球迷朋友持續為昕諺加油，並繼續支持桃猿隊，我們一起等他回來。
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