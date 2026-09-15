中職／與球團保持密切聯繫 蔡其昌：一起為莊昕諺加油

樂天桃猿隊投手莊昕諺昨天在8局下，被台鋼雄鷹隊打者王博玄的強襲球直擊臉部後倒地，隨後被工作人員抬上擔架送醫。中華職棒會長蔡其昌今天在社群平台表達關心。

莊昕諺昨天來不及閃躲強襲球，臉部被直擊後倒地還濺血，畫面讓許多球迷非常擔心。莊昕諺送醫後確認牙齒斷裂，球團將持續掌握後續檢查狀況。

中職會長蔡其昌也發文對此起意外表達關心，他透露，「昨晚第一時間就與球團保持密切聯繫，一直到今天早上都還持續關心昕諺的復原狀況。希望昕諺都能平安、順利好轉，早日康復、健康回到球場，我們一起為他加油！」

桃猿目前正在爭奪下半季冠軍，與統一獅隊沒有勝差，只領先中信兄弟隊0.5場。莊昕諺曾代表中華隊出戰世界棒球12強賽並奪冠，本季出賽44場，防禦率2.05，每局被上壘率1.23。