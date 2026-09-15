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中職／強襲球直擊莊昕諺頭部 王博玄：感到非常抱歉與自責

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中職／強襲球直擊莊昕諺頭部 王博玄：感到非常抱歉與自責

聯合新聞網／ 綜合報導
樂天桃猿投手莊昕諺。 聯合報系資料照
樂天桃猿投手莊昕諺。 聯合報系資料照

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台鋼雄鷹樂天桃猿隊昨晚交手，8局下雄鷹打者王博玄敲出強勁平飛球，直擊猿隊投手莊昕諺的頭部。莊昕諺當場倒地畫面怵目驚心。王博玄深夜透過社群平台表達歉意，祝福莊昕諺早日康復。

事後工作人員出動擔架將莊昕諺抬離場，直接往左外野出口送上救護車。莊昕諺深夜透過IG限時動態向球迷報平安，留言寫著：「大家不用擔心我，我會沒事的。」

許多球迷擔心打者王博玄出現陰影，王博玄也透過IG限動表達歉意，「關於今天在球場發生的意外，王選手感到非常抱歉與自責，相信大家都不願意看到意外發生，王選手本人心理狀態沒事，希望大家把關心跟祝福留給昕諺；王選手本人有私訊昕諺表達關心，也有持續透過球團與對方球團關心昕諺的狀況，希望昕諺可以早日康復，儘快回到投手丘上。」

莊昕諺送醫後確認牙齒斷裂，球團將持續掌握後續檢查狀況。

王博玄道歉。圖／擷取自王博玄IG
王博玄道歉。圖／擷取自王博玄IG

莊昕諺 王博玄 樂天桃猿 台鋼雄鷹

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