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中職／場上驚悚瞬間…莊昕諺強襲球濺血意外 IG報平安：我會沒事的
樂天桃猿隊今天以2：1險勝台鋼雄鷹隊，場上發生驚悚瞬間，猿隊投手莊昕諺遭強襲球直擊臉部濺血，由擔架抬出場送醫，而他本人透過IG限時動態報平安：「大家不用擔心我，我會沒事的。」
猿隊此役在七局上攻下超前分，啟動牛棚守護2：1領先，莊昕諺在第八局登板，面對首位打者王博玄，就遭投手正面強襲球直擊臉部，他的頭晃了兩下後當場濺血倒地，猿隊選手及球僮在他身旁圍成一圈，先進行緊急處理，觀眾臉上都寫滿擔憂、雙手合十為他祈禱，也紛紛喊聲為他加油。
莊昕諺隨後由工作人員出動擔架抬離場，直接往左外野出口送上救護車，傷情有待觀察，而他先透過IG向球迷報平安，留言寫著：「大家不用擔心我，我會沒事的。」
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