中職／雄鷹近11戰8敗打悍將以外球隊全輸 桃猿邱駿威奪生涯首勝

台鋼雄鷹隊上周末在主場3連戰橫掃富邦悍將隊，今天對手換成樂天桃猿隊，又進入熄火狀態，全場只有4安打，以1：2輸球，近11場比賽吞下8敗，輸給悍將以外的所有其他球隊。

兩隊先發投手表現勢均力敵，猿隊邱駿威投6局只被敲2安打、失1分，第二局因永田颯太郎敲安、保送曾子祐面臨危機，陳致嘉補上安打攻下分數；雄鷹江承諺同樣繳出6局失1分好投，在第四局挨了梁家榮陽春砲。

1：1平手進入牛棚決勝，雄鷹第七局換上陳柏清，林承飛二壘打開路，宋嘉翔再挨觸身球，陳柏清先K掉何品室融、再讓林政華擊出右外野飛球出局，跑者仍凍結在一、二壘，李欣穎接手面對洋砲威克，讓他擊出游擊方向滾地球，眼看有望安全下庄，游擊手曾子祐接球失誤，奉送猿隊超前分。

邱駿威前一場好投吞敗，今天等到打線及時超前、牛棚協力守成，在生涯第5季、第89場出賽拿下首勝，近兩場扛起先發合計12局只被敲6安打、失2分（無責失）。

比賽在八局下出現驚悚一幕，猿隊投手莊昕諺登板被強襲球打到臉部，頭部晃了兩下後當場濺血倒地，猿隊選手及球僮在他身旁圍成一圈，先進行緊急處理，觀眾臉上都寫滿擔憂、雙手合十為他祈禱，隨後由工作人員出動擔架將莊昕諺直接往左外野出口送上救護車，傷情有待觀察。