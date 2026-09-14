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桃園盃／ 北市長安國中青少棒賽奪冠 斷地主新明連霸夢

中央社／ 桃園14日電
桃園盃棒球賽青少棒組冠軍戰14日進行，北市長安林晉擇（圖）先發投4局失1分，打擊敲出2安，助隊以4比3擊敗桃園新明、獲賽會MVP。大會提供
桃園盃棒球賽青少棒組冠軍戰14日進行，北市長安林晉擇（圖）先發投4局失1分，打擊敲出2安，助隊以4比3擊敗桃園新明、獲賽會MVP。大會提供

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桃園盃青少棒賽冠軍戰，北市長安國中蘇敬恩6局敲出超前比數安打，後援投3局1責失分，率隊以4比3擊敗桃園新明國中奪冠，讓新明11連霸夢碎，總教練鄭凱名盼奪冠能讓球員增添信心。

桃園盃棒球賽青少棒組冠軍戰在樂天桃園棒球場舉行，地主桃園新明國中迎戰台北市長安國中，長安1局上靠著四壞保送、艾太郎適時安打先馳得點，新明1局下靠著松以勒安打扳平比數。

長安3局上再起攻勢，靠著保送、失誤、艾太郎安打將比分超前，林晉擇再補上帶有打點的安打；新明5局下靠著許永泰二壘打添分，再靠著失誤跑回追平分，形成3比3平手局面。

6局上長安靠著失誤、犧牲觸擊、蘇敬恩關鍵安打送回超前分；蘇敬恩單場1安1打點、為勝利打點，後援登板投3局被敲出3支安打，投出2次四死球保送、1次三振，失掉2分（1分責失分），拿下勝投。

長安總教練鄭凱名表示，知道冠軍戰要跟新明交手當然會有壓力，鼓勵球員延續從預賽一路拚到冠軍戰的心態，平常心面對強敵。

鄭凱名提到，可以打進冠軍戰已經很不錯，謝謝台北市國小端的教練把球員訓練得這麼好，也謝謝長安校方的支持，讓教練團更有動力，也謝謝桃園、謝謝張滄彬老師，舉辦這個比賽，讓球員有機會透過高強度比賽磨練，也希望透過這個冠軍讓球員更增添信心。

林晉擇桃園盃極速再突破　長安青少棒奪冠獲MVP

桃園盃棒球賽青少棒賽冠軍戰，北市長安林晉擇投打有表現，先發投4局失1分，打擊敲出2安，助隊以4比3擊敗桃園新明，獲賽會MVP，賽會球速再突破，最快被測得141公里。

桃園盃棒球賽青少棒組冠軍戰，北市長安國中二年級林晉擇今天擔任先發投手、打5棒，投球方面總計用64球投4局，僅被敲出1支安打，投出3次三振、4次四死球保送，失掉1分責失分、無關勝敗，最快球速136公里；打擊方面，3局、5局都有敲出安打，單場雙安。

林晉擇是去年威廉波特少棒奪冠班底，當時在美國世界賽球速就讓人驚豔，國小階段最快球速可達132公里，升上國中之後，考量先前投球數量多，國一先不投球、以打擊為主，但每週還是會維持1到2次牛棚，練投約25球，維持投球的感覺。

林晉擇直到今年6月華南金控盃青少棒賽才解禁投球，國中首場投球出賽就飆到137公里，總教練鄭凱名表示，此次桃園盃出賽，最快球速被測到有141公里，球速持續進步。

林晉擇今天開賽壞球偏多，但很快回穩。他表示，還是會有點緊張，很久沒有投冠軍戰，調整想辦法往好球帶攻擊，不用刻意投在邊邊角角。

林晉擇自評今天整體先發感覺蠻好的，做得好的地方是遇到危機都可以解決，升上國中有多練指叉球，增加球種讓打者比較不好抓球路，但今天主要還是以直球為主。

林晉擇表示，賽前就知道新明國中要挑戰桃園盃青少棒組11連霸，很開心有表現幫助球隊搶勝，中斷對手紀錄。

艾太郎桃園盃拿全壘打等3獎　自評長打是最好特色

桃園盃棒球賽青少棒組，北市長安14日以4比3擊敗桃園新明、奪下冠軍，艾太郎賽會展現出色打擊能力，拿下全壘打獎、打點、打擊獎第1名。大會提供
桃園盃棒球賽青少棒組，北市長安14日以4比3擊敗桃園新明、奪下冠軍，艾太郎賽會展現出色打擊能力，拿下全壘打獎、打點、打擊獎第1名。大會提供

桃園盃棒球賽青少棒組，北市長安今天以4比3擊敗桃園新明、奪下冠軍；艾太郎冠軍戰2安2打點，賽會展現出色打擊能力，拿下全壘打獎、打點獎、打擊獎第1名，他也自認長打是最好特色。

桃園盃棒球賽青少棒組冠軍戰，北市長安國中今天與桃園新明國中交手，長安陣中美日混血好手艾太郎先發扛4棒，1局上敲安幫助球隊先馳得點，3局上再敲出帶有打點安打。

國三的艾太郎是可投可打的好手，此次盃賽也展現出色打擊能力，國中階段目前累積已敲出6轟，他表示，全壘打產量應該跟隊友林晉擇差不多，但不會跟特別跟隊友比長打，重點只是想辦法幫助球隊贏球。

此次賽會拿下3個打擊獎項，艾太郎表示，這應該是國中首次拿下全壘打獎，也自認長打是最好的特色，他也透露，國中畢業後若無意外，應會選擇繼續留在台灣讀高中。

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