中職／狠酸林襄網軍灑很勤「太超過」！竟釣出本尊不慍不火妙回網友

味全龍啦啦隊女神林襄近年話題不斷，從外貌、身材到場內外舉動，都經常成為網友放大檢視的焦點，不過近期網路風向似乎悄悄出現變化，Threads上突然出現不少網友分享與她互動的經驗，大讚本人不僅漂亮，私下更相當親民。沒想到有人看完後發文質疑，卻「釣出本尊」妙回網友。

原PO在Threads發文表示，自己近期頻繁看到稱讚林襄的文章，讓他忍不住懷疑是不是刻意操作，「雖然我也不覺得有性感直播跟抽煙減分多少，甚至敢玩自己跟臭馬的梗還挺有趣的，不過突然一堆漂亮文章也太超過了吧。最近她家的網軍飼料是灑很勤嗎？突然大量漂白好感文。

沒想到這篇原本帶著質疑意味的文章，竟真的被林襄本人看到。然而林襄沒有動怒，也沒有長篇替自己辯解，而是用自己的官方帳號現身留言，「其實我也有嚇到…但我覺得應該是經營YT、美妝之後，比較日常的樣子被更多人看到，總之很感謝大家。」

事實上，不少網友認為，林襄過去給外界的印象較集中在性感外型，但這幾年隨著YouTube、美妝內容以及球場上的自然互動增加，確實讓更多人看到不同面向，「從剛開始單純依靠性感外表大都是男粉，但她這幾年在節目、球場上的大方自然，還有YT日常分享、美妝開箱，這幾年又吸引到了很多女粉。」

更有一名自稱媽媽的網友分享，過去曾陪孩子參加啦啦隊見面會，當其他成員按照流程與球迷合照時，唯獨林襄即使人在台下，只要發現球迷看向自己，就會主動轉頭對上眼、微笑，甚至用眼神與小動作打招呼，讓她印象深刻，「已經這麼高人氣了，還這麼真誠跟親切很不簡單。」

另有球迷回憶，過去林襄仍在樂天時，在上下班途中碰到球迷要求合照、簽名，大多會盡量滿足，甚至願意停下來聊天，因此認為近期出現不少替她說話的聲音，未必就是所謂的「漂白文」。

事實上，林襄走紅後曾多次陷入輿論風暴。2024年底，她就曾捲入「高鐵佔位」爭議，當時黃小柔公開點名林襄與穎樂，引發雙方說法不同，林襄經紀人則表示她「未曾被告知坐錯位子或需要更換座位」，事件一度讓她的社群遭大量網友湧入留言。

隔年又爆出代言「鬧雙胞」風波，一度傳出違反競業條款、賠償百萬元等說法；不過後續媒體人呂文婉在節目中替她澄清，表示前一份合約已經結束，是原廠商仍持續使用她的肖像，並稱林襄在相關案件中是「證人身分、是被害者」。

除此之外，林襄的外貌、身材與醫美話題也長期遭受網路評論。過去甚至曾有PTT網友以「為什麼好多女孩討厭林襄」為題掀起討論，當時有人批評她的螢幕形象，也有人反過來認為部分攻擊已經超越合理評論，單純是對外貌與人氣的惡意。

而近期林襄與樂天桃猿球員馬傑森的戀情同樣受到高度關注。13日馬傑森在桃園敲出生涯第2轟，同時寫下桃猿隊史第2000轟，當時正在45.2公里外天母棒球場替味全龍應援的林襄，從球迷口中得知男友開轟後，一邊跳應援、一邊靠過去追問「幾分的？」，得知是陽春砲後露出藏不住的笑容，相關影片曝光後再度掀起網友討論。