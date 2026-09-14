中職／味全龍復古日穿上業餘時期戰袍 滾石撞樂隊27日賽後開唱

味全龍隊9月26、27日在天母棒球場舉辦「搖滾撞野球復古日」，今年攜手「滾石撞樂隊」以新世代聲音重新演繹經典歌曲，結合復古視覺，以及自1968年起陪伴不同世代成長的乖乖，從音樂、棒球到熟悉滋味，共同串起跨越世代的青春記憶。

今年主視覺將棒球與音樂兩大元素交織呈現，龍將與小龍女化身不同年代的青春縮影，在熟悉的棒球元素中加入卡帶、音響、麥克風等經典音樂符號，讓球場上的熱血與記憶中的旋律再次碰撞，呈現「搖滾撞野球」獨有的復古風格。

延續味全龍復古主題日對球隊歷史的傳承，今年龍將也將披上源自味全業餘時期的經典戰袍重返球場，這款設計曾於1998年味全創隊20周年時復刻亮相。如同「滾石撞樂隊」以新世代聲音重新演繹經典歌曲，今年味全龍也將屬於球隊歷史的經典設計重新呈現，讓跨越數十年的球衣記憶再次回到球迷眼前，也象徵味全龍棒球精神的持續傳承。

味全龍隊9月26、27日在天母棒球場舉辦「搖滾撞野球復古日」，球團公布兩天進場贈品。圖／味全龍隊提供

9月26日入場球迷將獲贈「經典龍魂緹花運動毛巾」，以經典紅白配色搭配 Dragons 復古草寫字樣，陪伴龍迷在看台為龍將熱血應援；9月27日則推出「搖滾撞野球野餐墊」，將野球與音樂元素交錯呈現，把「搖滾撞野球」的經典一次收藏。

「滾石撞樂隊」由滾石唱片邀請新世代樂團重新改編經典歌曲，讓熟悉旋律撞上當代樂團的全新聲音。9月27日將把這場跨世代的音樂碰撞帶進天母棒球場，於賽後在球場草地舉辦演唱會，當音樂經典遇上棒球經典，讓青春旋律再次響徹球場，為今年復古主題日注入不同以往的音樂能量。