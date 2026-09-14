桃園盃／施荏翔解鎖職棒球場投球 難忘在此看球曾遇濃霧延賽

桃園盃棒球賽青少棒組季軍戰在樂天桃園棒球場舉行，北市重慶施荏翔今天投打有表現，率隊奪下季軍；他透露曾進場看球遇濃霧延賽，首度踏上職棒投手丘，感覺投手丘偏硬更好投。

桃園盃棒球賽青少棒組季軍戰由北市重慶國中和南投中興國中交手，重慶施荏翔今天擔任先發投手、打第5棒，投球方面總計用64球投5局，被敲出7支安打，包括1發全壘打，投出1次三振、3次四壞保送，失掉4分責失分，拿下勝投，突破生涯最速飆至131公里。

打擊方面，施荏翔2、3、5局都有敲出安打，單場4打數敲出3安，貢獻2分打點。重慶終場以11比4、5局搶勝，奪下季軍。

重慶總教練李清堂表示，施荏翔表現還可以，比賽前半段蠻穩的，但後面有一些維持沒有處理得很好。

施荏翔前4局投完失掉2分，5局被敲出場內2分砲，他表示，對手的棒子很黏，當時比分已經拉開，投球想法就是想辦法丟給打者打。施荏翔自評控球有進步，加上小肌肉訓練配合，球速也有進步。

首度踏上職棒球球場投球，施荏翔表示，職棒球場的投手丘比較硬，丟起來比較順手，之前也曾到桃園棒球場看球，對戰組合是樂天桃猿和統一7-ELEVEn獅隊，恰好遇到濃霧延賽，印象很深刻。