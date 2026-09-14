聽新聞
0:00 / 0:00
中職／補賽周桃猿6連戰最硬 悍將最後6戰+5場補賽全在北部
中華職棒聯盟今天公布補賽周賽程，共計15場，以樂天桃猿隊6場最多、中信兄弟隊4場最少，其餘4隊都是5場，其中包括一場賽事編號14號的上半季補賽。
例行賽原本賽程排到9月28日（周一），為教師節國定假日，補賽周從30日打起，猿隊一連6天出賽最硬，味全龍、台鋼雄鷹隊也有5連戰，統一獅隊打2場之後休1天進行3連戰，富邦悍將隊則是打1場後休兵1天迎接4連戰，兄弟打1場後休兵2天展開3連戰。
若以移動距離來看，悍將的疲勞指數最低，5場補賽包括4場新莊、1場桃園，加上表訂賽程的最後一周也全是北部賽程（4場新莊、2場台北大巨蛋），賽季最後11場比賽將在北部力拚季後賽門票。
中職補賽周六隊遷徙路線
富邦悍將：新莊（4場）→桃園（1場）
樂天桃猿：桃園（1場）→澄清湖（2場）→桃園（3場）
味全龍：桃園（1場）→天母（1場）→新莊（1場）→亞太（1場）→桃園（1場）
統一獅：新莊（1場）→天母（1場）→亞太（1場）→新莊（1場）→洲際（1場）
中信兄弟：澄清湖（1場）→新莊（1場）→洲際（2場）
台鋼雄鷹：澄清湖（3場）→桃園（1場）→洲際（1場）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。