中職／補賽周桃猿6連戰最硬 悍將最後6戰+5場補賽全在北部

中華職棒聯盟今天公布補賽周賽程，共計15場，以樂天桃猿隊6場最多、中信兄弟隊4場最少，其餘4隊都是5場，其中包括一場賽事編號14號的上半季補賽。

例行賽原本賽程排到9月28日（周一），為教師節國定假日，補賽周從30日打起，猿隊一連6天出賽最硬，味全龍、台鋼雄鷹隊也有5連戰，統一獅隊打2場之後休1天進行3連戰，富邦悍將隊則是打1場後休兵1天迎接4連戰，兄弟打1場後休兵2天展開3連戰。

若以移動距離來看，悍將的疲勞指數最低，5場補賽包括4場新莊、1場桃園，加上表訂賽程的最後一周也全是北部賽程（4場新莊、2場台北大巨蛋），賽季最後11場比賽將在北部力拚季後賽門票。