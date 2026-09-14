桃園盃／重慶國中16安打線發揮向心力佳 勇奪青少棒組季軍

桃園盃棒球賽青少棒組賽事，今天季軍戰北市重慶國中施荏翔先發5局失4分，加上打線發揮團隊16支安打火力支援，終場以11比4、5局擊敗南投中興拿下季軍，總教練李清堂稱讚球員團結向心力好。

北市重慶國中季軍戰與南投中興國中交手，兩隊1局各拿1分，2局上重慶打下大局，施荏翔率先敲出安打，1人出局後趙曜敲出左外野方向安打，加上對手守備失誤，重慶跑回超前分，黃祈睿補上二壘打添分，葉承豪、詹詠傑都敲出帶有打點的安打，再靠著高飛犧牲打跑回第6分。

重慶3局上再拿1分，5局上靠著接連四壞保送，葉承豪安打送回2分，施荏翔也補上安打再添2分、達到提前結束比賽門檻。

施荏翔今天擔任先發投手、打第5棒，投打有表現，前4局投完僅失2分，5局下有狀況，被敲出場內2分砲，但及時回穩、沒有擴大失分危機。

施荏翔總計用64球投5局，被敲出7支安打，包括1發全壘打，投出1次三振、3次四壞保送，失掉4分責失分、拿下勝投，打擊方面則有3安好表現。

重慶團隊敲出16支安打攻勢串聯搶分，總教練李清堂表示，因為今天還有其他比賽，帶來參賽的球員人數比較少，但看到大家還是很團結、向心力很好，都有盡自己的力量替球隊貢獻。