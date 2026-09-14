日職／有看到徐若熙的球威 軟銀投教：視為季後賽重要戰力

效力軟銀鷹隊的台灣投手徐若熙，昨天在二軍復出登板，投1局失1分，飆速158公里，投手教練倉野信次看到他的球威，期待他在季後賽貢獻戰力，直接表達：「希望他能以季後賽為目標，球隊將他視為重要戰力。」

徐若熙7月進行椎間盤手術，處理腰部不適問題，復健持續推進，昨天在二軍迎接開刀後首場出賽，面對廣島二軍中繼登板，投1局共用20球，被敲2安打、失1分，送出2次三振、沒有保送，最快球速達到158公里。

倉野信次表示，「徐若熙的投球確實有展現出他應有的威力，接下來會持續透過比賽一場一場調整，當然也希望他能以季後賽為目標，做好準備，球隊也會持續把他視為重要戰力。」

徐若熙在昨天賽後表示，還沒抓到比賽的感覺，控球不是很理想，儘管球速達到158公里，但他認為這並非自己此役在意的重點。軟銀二軍監督斉藤和巳也提到，這是徐若熙復出的第一場比賽，比起比賽內容，更重要的是順利投球，以及觀察隔天的身體狀況。