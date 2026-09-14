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中職／龍隊2投手昨投觸身球今降下二軍 15日狹路相逢悍將
味全龍隊上周在主場吞下4連敗，今天選手異動，降下兩位投手王定穎、林逸達，正好是昨天面對統一獅隊出現觸身球的人。
龍隊在8日輸給富邦悍將隊一戰，吉力吉撈．鞏冠因近身球怒噴捕手戴培峰，進一步造成兩隊板凳清空，話題持續延燒；昨天王定穎第八局在龍隊0：6落後時砸到潘傑楷，第九局林逸達在0：12落後時砸到林泓弦，兩顆觸身球正好都在獅隊開轟之後的下1球出現，瞬間讓場上氣氛緊繃起來。
有趣的是，今天龍隊上午即提交選手異動，兩人降下二軍，正好就是王定穎、林逸達。
龍隊與悍將本周狹路相逢，明天先在新莊棒球場過招，後天轉移天母棒球場，在上周的火藥味之後，悍將球迷首度在主場迎接龍軍到來，成為矚目焦點。
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