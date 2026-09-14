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U18亞青／韓教頭最滿意首戰贏台灣 讚河弦丞能成下一個崔東原、宣銅烈

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
南韓隊王牌投手河弦丞奪得本屆U18青棒錦標賽MVP。圖／中華棒協提供
南韓隊王牌投手河弦丞奪得本屆U18青棒錦標賽MVP。圖／中華棒協提供

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南韓隊稱霸本屆U18亞洲青棒錦標賽，時隔8年奪冠，也以6冠獨居賽史最多冠球隊，南韓隊總教練鄭狁鎮行前允諾要證明南韓業餘棒球實力並未衰退，兌現承諾後滿滿感動。回顧這屆比賽，鄭狁鎮點名：「第一場擊敗中華隊，是我最開心的一場。」

中華隊、南韓隊預賽分在同組，在第一場就交手，該役勝敗直接牽動帶入複賽戰績、爭冠之路難易度，南韓也抱持「首戰即決賽」的決心，靠河弦丞5.2局無失分好投壓制，以2：0完封中華隊。

南韓有了好的開始，進入複賽後，同樣在河弦丞複賽後援3局9上9下、冠軍賽7局完封勝率領，面對日本連取兩勝，登頂亞洲青棒之巔。

鄭狁鎮表示，回顧整趟賽事，「令我最開心的是分組賽首戰擊敗台灣，我們甚至還兩次擊敗日本。」

談到河弦丞，鄭狁鎮透露，他是在12日晚上突然說，想在冠軍賽對日本先發，「讓我也嚇了一跳。」由於僅休1天，原本計畫讓他投4局，因用球數不多，加上選手也表達想繼續投，「所以我們才讓他一路投下去。」鄭狁鎮大讚，「我覺得他將來會像崔東原、宣銅烈一樣，成為國寶級投手。」

南韓隊 南韓 中華隊

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