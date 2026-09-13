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U18亞青／中華隊4人入選全明星隊 河弦丞15.2局無失分鬼神數據奪3大獎

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊王牌投手劉任右。聯合報系資料照
中華隊王牌投手劉任右。聯合報系資料照

2026名古屋亞運

U18亞洲青棒錦標賽落幕，本屆由南韓隊稱霸、日本隊奪亞，地主中華隊則以季軍作收，個人獎項也出爐，中華隊在全明星隊取得4席，包括先發投手劉任右、游擊手張乙安、外野手劉桓宇及胡辰睿。

南韓隊王牌投手河弦丞登板3場，取得3勝0敗、防禦率0，合計15.2局僅被敲3安打、無失分，狂飆25次三振、只有2次保送，一舉斬獲3獎，收下最有價值球員、防禦率王、勝率王，也在全明星隊獲選最佳後援投手。

全明星隊

先發投手 劉任右（中華隊）

後援投手 河弦丞（南韓隊）

捕手 山田凜虎（日本隊）

一壘手 李虎玟（南韓隊）

二壘手 井口瑛太（日本隊）

三壘手 川上慧（日本隊）

游擊手 張乙安（中華隊）

外野手 劉桓宇（中華隊）、石田雄星（日本隊）、胡辰睿（中華隊）

指定打擊 角谷哲人（日本隊）

個人獎項

打擊王 石田雄星（日本隊）

防禦率王 河弦丞（南韓隊）

勝率王 河弦丞（南韓隊）

打點王 李虎玟（南韓隊）

全壘打王 杉本將吾（日本隊）

盜壘王 姜寅圭（南韓隊）

得分王 小野舜友（日本隊）

最佳守備球員 嚴竣相（南韓隊）

最有價值球員 河弦丞（南韓隊）

中華隊 全明星 劉任右

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