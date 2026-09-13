中職／高宇杰笑說常和德保拉打屁 江坤宇盛讚洋投80勝是偉大紀錄

中信兄弟隊洋投德保拉今天拿到生涯第80勝，成為中職史上外籍投手第4人，隊友14支安打力挺，投捕搭擋多年的高宇杰更是3安猛打，賽後獲選單場MVP，他說：「平常都和德保拉打屁，輕鬆聊天、不太認真，恭喜他拿到80勝。」

高宇杰今天5打數3安打，包括一支二壘打，被問到是否已成攻擊性捕手，用「運氣運氣」形容；他表示，上場就是繼續攻擊，把球打強一點，串聯隊友攻勢。

兄弟面對猿隊先發投手，1局上就打了10人次，以6支安打狂攻7分，德保拉也在場邊等了15分鐘才登板投球，終場以9：3獲勝，下半季暫居前3名的統一獅、猿、兄弟最多只有半場勝差，誰能封王還很難說。

高宇杰表示，全隊第1局就攻下這麼多分，德保拉一定很開心，上去就是自然投球，隊友也盡量延續攻勢。

江坤宇今天同樣3安猛打，他說：「德保拉一直很穩定，讓球隊有安全感，每年來台的外籍球員不太一樣，能達到80勝對洋將真的很不容易，這是滿偉大的紀錄。」