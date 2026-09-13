中職／德保拉自認80勝里程碑不簡單 直言現在對手都很危險

德保拉今天先發6局失3分，幫助中信兄弟隊以9：3擊敗樂天桃猿隊，成為中職史上第4位拿到80勝的外籍投手，他說：「感謝上帝讓我達成這個成就，這個里程碑不簡單，因為現在中職對手都很危險。」

德保拉加盟兄弟7年，繼勇壯（108勝），羅力（102勝）、伍鐸（80勝）之後，成為史上第4位加入「80勝俱樂部」的外籍投手，總勝場數也和伍鐸並列史上第9，賽後被媒體問到有沒有想過百勝目標，笑說：「拿到90勝（洋投）有第3名就好了，不一定要100勝。」

德保拉雖是優質表現，但被安打達二位數，投球內容未達一定水準，未獲選單場MVP，而是落在單場3安、打點1分、跑回兩分的捕手高宇杰身上。

德保拉今天投出4次三振，生涯奪三振855次也追平謝長亨並列史上第5，他表示，紀錄一個一個拿下，繼繼努力三振對手，直到退休那一天。

德保拉今天雖是優質先發，但被揮出10支安打、包括馬傑森陽春砲，自認1局下失兩分主要是「等太久」；兄弟1局上就就打了10人次狂攻7分，德保拉說：「大概等了15分鐘，當下想趕快上去投球，第1局就被得分是休太久需要付出代價。」

兄弟捕手高宇杰揮出3支安打、攻下1分打點、跑回兩分，賽後獲選單場MVP，德保拉盛讚小高是很棒的選手，「總是很好溝通，常常引導我投球，我通常不會搖頭，彼此很有默契。」