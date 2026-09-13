快訊

川習會北京恐再得分 史丹佛學者：這3目標得逞…台海局勢非常危險

深山失聯4天高雄男陷爛泥！全身動不了只剩頭露出 滴水未進奇蹟獲救

鍾東錦競總成立藍白合 柯文哲宣布民眾黨支持鍾

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／德保拉自認80勝里程碑不簡單 直言現在對手都很危險

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
德保拉先發6局失3分，生涯第80勝到手。圖／中信兄弟隊提供
德保拉先發6局失3分，生涯第80勝到手。圖／中信兄弟隊提供

2026名古屋亞運

德保拉今天先發6局失3分，幫助中信兄弟隊以9：3擊敗樂天桃猿隊，成為中職史上第4位拿到80勝的外籍投手，他說：「感謝上帝讓我達成這個成就，這個里程碑不簡單，因為現在中職對手都很危險。」

德保拉加盟兄弟7年，繼勇壯（108勝），羅力（102勝）、伍鐸（80勝）之後，成為史上第4位加入「80勝俱樂部」的外籍投手，總勝場數也和伍鐸並列史上第9，賽後被媒體問到有沒有想過百勝目標，笑說：「拿到90勝（洋投）有第3名就好了，不一定要100勝。」

德保拉雖是優質表現，但被安打達二位數，投球內容未達一定水準，未獲選單場MVP，而是落在單場3安、打點1分、跑回兩分的捕手高宇杰身上。

德保拉今天投出4次三振，生涯奪三振855次也追平謝長亨並列史上第5，他表示，紀錄一個一個拿下，繼繼努力三振對手，直到退休那一天。

德保拉今天雖是優質先發，但被揮出10支安打、包括馬傑森陽春砲，自認1局下失兩分主要是「等太久」；兄弟1局上就就打了10人次狂攻7分，德保拉說：「大概等了15分鐘，當下想趕快上去投球，第1局就被得分是休太久需要付出代價。」

兄弟捕手高宇杰揮出3支安打、攻下1分打點、跑回兩分，賽後獲選單場MVP，德保拉盛讚小高是很棒的選手，「總是很好溝通，常常引導我投球，我通常不會搖頭，彼此很有默契。」

德保拉 中職 伍鐸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／德保拉80勝僅是洋投第4人 猿把下半季排名第1讓給獅

中職／德保拉挑戰第80勝追上伍鐸 史上只有3名洋投達到里程碑

中職／布雷克主宰戰場讓兄弟掛零 57勝超越王漢獨居獅隊洋投第1

中職／喬登先發7局無失分屠龍 猛獅近10戰8勝快要登頂了

相關新聞

中職／李東洺「接力」梅賽鍶拚11勝也失利 悍將下半季又掉到最後

台鋼雄鷹隊近況回穩，今天在高雄澄清湖主場對富邦悍將隊之戰，7局下攻下5分拉開比數，終場以9：3獲勝，不但完成3連戰橫掃，也讓悍將下半季排名獨居最後。

中職／喬登先發7局無失分屠龍 猛獅近10戰8勝快要登頂了

統一獅隊洋投喬登今天在天母球場主宰戰場，先發7局未失分，一路封鎖味全龍隊打線，幫助獅隊12：1獲勝，和下半季排名第1的樂天桃猿隊之間已無勝差，有機會躍居榜首，就等桃園球場中信兄弟、猿隊之戰比賽結果出爐。

中職／德保拉80勝僅是洋投第4人 猿把下半季排名第1讓給獅

中信兄弟隊洋投德保拉今天在桃園球場登板，對樂天桃猿隊先發6局失3分，退場時已經9：3大幅領先，兄弟就以這個比數領先到比賽結束，德保拉奪下本季第9勝，也是中職史上第4位拿到80勝的外籍投手。

U18亞青／3人猛打！中華隊5局扣倒菲律賓 主場留下季軍

收起昨天1分差惜敗日本隊的遺憾，中華隊今天出戰U18亞洲青棒錦標賽季軍戰，提前5局以13：0擊敗菲律賓隊，在本屆賽事以季軍作收。

U18亞青／中華隊4人入選全明星隊 河弦丞15.2局無失分鬼神數據奪3大獎

U18亞洲青棒錦標賽落幕，本屆由南韓隊稱霸、日本隊奪亞，地主中華隊則以季軍作收，個人獎項也出爐，中華隊在全明星隊取得4席，包括先發投手劉任右、游擊手張乙安、外野手劉桓宇及胡辰睿。

中職／高宇杰笑說常和德保拉打屁 江坤宇盛讚洋投80勝是偉大紀錄

中信兄弟隊洋投德保拉今天拿到生涯第80勝，成為中職史上外籍投手第4人，隊友14支安打力挺，投捕搭擋多年的高宇杰更是3安猛打，賽後獲選單場MVP，他說：「平常都和德保拉打屁，輕鬆聊天、不太認真，恭喜他拿到80勝。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。